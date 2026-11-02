BANCUL ZILEI | Ghidul de la castelul medieval din România

BANCUL ZILEI | Ghidul de la castelul medieval din România
Bancul zilei
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Pentru a aduce zâmbetul pe buzele cititorilor și a face începutul de săptămână mai plăcut, CANCAN.RO vine cu o nouă glumă menită să alunge monotonia zilelor de lucru. De această dată, bancul are în centrul atenției un ghid turistic de la un castel medieval din România, iar întâmplarea promite să stârnească hohote de râs.

Într-un castel medieval din România, ghidul îi conduce pe turiști pe niște scări întortocheate coborând tot mai jos și mai jos. Undeva la capătul labirintului apare o ușă pe care scrie „Camera de tortură”. Intră cu toții; înăuntru o mulțime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi…

Turiștii întreabă: „Ale cui sunt rămășițele?”

Ghidul răspunde: „Legenda spune că aici și-au găsit sfârșitul turisic cei care n-au dat bacșiș ghidului…dar asta este doar o legendă…”

Alte bancuri amuzante

„Vai, dragă, ce a slăbit soțul tău”

– Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
– De la pescuit i se trage.
– Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
– Păi mănâncă ce prinde…

Bulă și bunicul din pușcărie

Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.
– Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?
– Păi am pescuit fără permis…
– Şi cât ţi-au dat? – 25 de ani.
– Nu se poate, ai mai făcut tu ceva…
– Păi am pescuit cu dinamită.
– Şi? Ce ai prins?
– Ei… trei ştiuci aşa… de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei…

Pescarul prinde un crap imens

Pescarul prinde un imens crap căruia îi spune mulţumit:
– Te voi duce acasă, la o cină copioasă!
Peştele îi răspunde:
– Mulţumesc, am mâncat deja, nu s-ar putea să mergem la cinematograf?

Nevasta s-a întors din service

Nevastă-mea a venit cu maşina de la service şi mi-a zis:
– Când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jecmănească, dar până la urmă totul a fost ok. Mecanicii au fost de treabă, mi-au schimbat doar lichidul de la semnalizare.

Doi pensionari

Doi pensionari care și-au luat carnetul de conducere de puțin timp stau de vorbă:
– Când merg cu mașina se aprinde un beculeț. Ce să fac?
– Ai câteva beculețe pe bord, așa că nu știu la care te referi. Pune un mileu deasupra și gata.

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă, femeile și cafeaua

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