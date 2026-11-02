Iulia Vântur, deghizată în agent de pază pentru a ajunge în camera de hotel a iubitului secret: „Îi puneam o șapcă și o îmbrăcam în salopetă”

Ce se întâmpla în culisele vizitelor discrete pe care Iulia Vântur i le făcea lui Salman Khan în România? Bodyguard-ul supranumit Sfarmă Piatră a făcut dezvăluiri inedite despre perioada în care celebrul actor indian filma în țara noastră. În cadrul emisiunii „Martorii”, acesta a povestit cum erau organizate întâlnirile celor doi și ce măsuri se luau pentru a ține presa la distanță.

Povestea dintre Iulia Vântur și Salman Khan a început în urmă cu aproximativ 15 ani, când cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la Dublin, în Irlanda. Se întâmpla în 2011, iar întâlnirea a fost una neașteptată, după cum avea să povestească ulterior chiar vedeta din România. Deși la început au preferat să păstreze discreția și au vorbit despre o simplă prietenie, numele lor au început să fie tot mai des asociate. În timp, Iulia s-a mutat în India, unde și-a construit o carieră în industria cinematografică și muzicală.

„O îmbrăcam în hainele pe care le aveam și noi pe acolo, și de pază, și de muncitor”

Adrian Mihai, un nume de referință în lumea gărzilor de corp din România, cunoscut drept Sfarmă Piatră, s-a ocupat de protecția celebrului actor de la Bollywood și își amintește ce strategii punea la cale pentru ca Iulia Vântur să îl poată vizita fără să atragă atenția presei. Cum cei doi erau permanent în vizorul jurnaliștilor, Sfarmă Piatră recurgea la tot felul de trucuri pentru a-i ajuta să-și păstreze întâlnirile departe de ochii curioșilor. Uneori, Iulia era deghizată în muncitor, alteori în agent de pază. Întregul interviu poate fi urmărit pe canalul de YouTube Gândul, în cadrul emisiunii „Martorii”, moderată de Andrei Dumitrescu. (POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ)

Salman Khan s-a cazat la Hilton și venea iubita lui la el, Iulia Vântur. Era plin de presă. Salman Khan era atunci cel mai mare actor al Indiei. Mă gândesc că și acum este tot în top. Acesta a filmat un film la Muzeul Satului, ceva legat de lumea rustică, cu oi, cu căruțe, cu tot felul de elemente rustice. Erau filme de-ale lor, din acelea de dragoste. Pe timpul zilei păzeam platoul, tot ce era legat de platoul de filmare, iar seara îl păzeam și pe el, când mai ieșea în oraș. Dar a ieșit foarte rar, doar de două ori. Ieșea într-o zonă de lângă Sibiu, nu chiar în Sibiu, în zona centrală. Nu prea îi plăcea lui să se expună în fața publicului. Când venea iubita lui la el, Iulia Vântur, noi o îmbrăcam în agent de pază. Îi puneam uniformă și șapcă. Ea venea la hotel, iar noi o mascam, o camuflam. Găseam tot felul de ținute, în așa fel încât să nu atragă atenția presei, pentru că presa era cu ochii pe ea și pe el. Voiau să o filmeze, să surprindă faptul că era iubita lui Salman Khan. Și o îmbrăcam în hainele pe care le aveam și noi pe acolo, și de pază, și de muncitor. Ce am putut și noi, ca să poată să se întâlnească, bineînțeles. După aceea s-a mutat la Sighișoara, iar eu l-am însoțit și acolo, cu filmările. Era un om modest.

Deși au trecut ani buni de când a părăsit televiziunea din România, numele Iuliei Vântur revine acum în atenție în legătură cu o posibilă revenire la PRO TV. Vedeta ar fi luată în calcul pentru prezentarea show-ului „Dansez pentru tine”, alături de Ștefan Bănică Jr. Între timp, Iulia a avut parte și de o vizită specială: Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, au mers recent în India și s-au întâlnit cu ea. Cele trei au petrecut timp împreună, iar imaginile publicate au atras atenția în mediul online. Deplasarea Andreei Esca în Mumbai a avut drept scop participarea la lansarea calendarului Pirelli. Pentru prezentatoarea PRO TV, călătoria a reprezentat o revenire în India după 32 de ani, în timp ce pentru Alexia Eram a fost prima experiență în această țară. Iulia Vântur le-a pregătit o primire specială, întâmpinându-le chiar la aeroport cu un mesaj de bun venit.

NU RATA: Iulia Vântur a recunoscut! Ce o leagă de prezentatorul TV pentru care l-a ”părăsit” pe Salman Khan

CITEȘTE ȘI: Iulia Vântur, în tandreţuri cu un alt indian chiar sub ochii surorii lui Salman Khan