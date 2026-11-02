Postul Crăciunului 2026. Când începe și în ce zile este dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2026. Când începe și în ce zile este dezlegare la pește
Postul Crăciunului
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Postul Crăciunului reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală pentru credincioșii ortodocși. Timp de 40 de zile, aceștia sunt îndemnați să respecte atât restricțiile alimentare specifice postului, cât și principiile legate de liniștea sufletească, iertare și apropierea de valorile creștine.

În anul 2026, Postul Nașterii Domnului începe la 15 noiembrie și se încheie la 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Pe parcursul acestei perioade, credincioșii renunță la alimentele de origine animală și acordă o atenție sporită vieții spirituale, pregătindu-se pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

Când începe Postul Crăciunului și care este semnificația sa

Postul Crăciunului debutează în fiecare an la data de 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. Cu o durată de 40 de zile, această perioadă este dedicată pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și este considerată un timp al reflecției, al cumpătării și al întăririi credinței.

Înainte de începerea postului are loc Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie, moment care marchează ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de origine animală. Tradiția simbolizează trecerea către perioada de abstinență alimentară și de disciplină spirituală.

Pe lângă restricțiile legate de alimentație, postul este asociat și cu îndemnul la bunătate, împăcare și eliminarea conflictelor sau a gândurilor negative din viața de zi cu zi.

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Deși este o perioadă de abstinență alimentară, calendarul ortodox prevede mai multe zile în care există dezlegare la pește. În total, în timpul Postului Crăciunului din 2026 sunt 15 astfel de zile.

În luna noiembrie, credincioșii pot consuma pește în zilele de 21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie. În luna decembrie, dezlegările sunt acordate pe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.

O parte dintre aceste date coincid cu sărbători importante din calendarul creștin ortodox. Astfel, pe 21 noiembrie este celebrată Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, pe 30 noiembrie este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, iar pe 6 decembrie credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae.

Ce alimente sunt interzise și ce recomandări au credincioșii

Pe durata Postului Crăciunului, tradiția ortodoxă recomandă evitarea produselor de origine animală. Din această categorie fac parte carnea, laptele, brânzeturile, ouăle și preparatele care conțin astfel de ingrediente.

Totodată, perioada postului nu este privită exclusiv prin prisma regimului alimentar. Preoții și reprezentanții Bisericii încurajează credincioșii să acorde atenție și laturii spirituale, prin rugăciune, fapte bune, iertare și renunțarea la comportamentele care pot afecta relațiile cu cei din jur.

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