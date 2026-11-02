Român de 38 de ani, mort într-un accident grav produs în Italia. Patru persoane au fost rănite

Român de 38 de ani, mort într-un accident grav produs în Italia. Patru persoane au fost rănite
Accident
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Un român în vârstă de 38 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs sâmbătă seara, 31 octombrie 2026, pe drumul național SS16 Adriatica, în localitatea Villa Rosa, Italia.

Accidentul a avut loc în jurul orei 22:40. În urma impactului dintre două autoturisme, Petru, românul aflat la volanul uneia dintre mașini, și-a pierdut viața, iar fratele său și trei membri ai unei familii din Italia au ajuns la spital.

Cine este victima accidentului

Victima decedată este Petru, în vârstă de 38 de ani, care locuia la Accumoli, în provincia Rieti, într-o casă provizorie destinată situațiilor de urgență. Acesta conducea autoturismul în momentul producerii accidentului.

Pe locul din dreapta-față se afla fratele său, Vasile, în vârstă de 30 de ani, care a fost grav rănit și transportat la spitalul din Sant’Omero.

Alte trei persoane au ajuns la spital

În urma coliziunii au fost răniți și cei trei pasageri din celălalt autoturism implicat în accident: doi părinți din San Benedetto del Tronto și fiul lor în vârstă de 11 ani.

Copilul a fost transportat la spital în stare gravă, însă ulterior a fost declarat în afara oricărui pericol. Acesta a suferit mai multe contuzii și excoriații. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spitalul din Teramo.

Cercetările continuă

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, autoturismul condus de român se deplasa spre sud și ar fi ajuns pe sensul opus de mers, unde circula mașina familiei din Italia.

Carabinierii de la Stația Martinsicuro au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă starea carosabilului a avut un rol în producerea coliziunii, în condițiile în care în seara respectivă ploua. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

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