Accident mortal în Teleorman. Șoferul în vârstă de 75 de ani a fost reținut, după ce a fugit de la locul tragediei

Un accident mortal a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, în Teleorman. Cel care a produs tragedia a fost un bărbat în vârstă de 75 de ani. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru că a condus sub influența alcoolului, iar apoi a fugit de la locul accidentului.

În cursul serii de sâmbătă, 31 octombrie, șoferul a produs accidentul din județul Teleorman, în comuna Siliștea, sat Butești, în jurul orei 19:20. Acesta circula pe DJ 503, dinspre Poeni către Videle și ar fi lovit pietonul din plin. Persoana respectivă a fost găsită în șanț și transportată la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Șoferul a fugit de la locul faptei, însă duminică, 1 noiembrie, în cursul dimineții a fost reținut.

Accident mortal în Teleorman

Victima a fost descoperită următoarea zi într-un șanț. Autoritățile au fost rapid sesizate, la locul incidentului s-au deplasat echipajele medicale care au transportat persoana respectivă la spital. Prezenta leziuni grave în urma accidentului, iar medicii nu i-au mai putut salva viața.

În plus, șoferul în vârstă de 75 de ani, care a fugit de la locul accidentului, a fost reținut pentru 24 de ore, atât pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, cât și pentru că a plecat fără să anunțe tragedia.

„La data de 1 noiembrie, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Videle au fost sesizați, prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană se află căzută într-un șanț, în comuna Siliștea, sat Butești. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat care prezenta leziuni ce ar fi putut fi provocate în urma unui accident rutier”, au precizat reprezentanții IPJ Teleorman.

Ce alcoolemie avea șoferul

Șoferul în vârstă de 75 de ani a fost identificat de polițiști. El a fost supus unei testări cu aparatul etilotest, în urma căruia a rezultat că avea o alcoolemie de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acum cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

VEZI ȘI: S-a activat Planul Roșu de Intervenție în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat

Influencer de fitness, mort după un accident de motocicletă. Andrei Bordeianu, devastat: ”Eu am trăit, alții n-au șansa asta”