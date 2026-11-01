Alex Gîlcă, pălmuit de Valerie Lungu la Asia Express! Cum a reacționat concurentul în fața gestului soției

Competiția devine tot mai acerbă la Asia Express pe Drumul Mătăsii. De această dată, concurenții au ajuns într-unul dintre cele mai mari studiouri cinematografice din China. Iar proba pe care au avut-o de făcut aici s-a dovedit destul de dificilă pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Între cei doi parteneri au apărut tensiuni, iar Alex a încasat o palmă serioasă de la soția sa, chiar atunci când se aștepta mai puțin.

Concurenții au avut de îndeplinit o misiune în care au trebuit să interpreteze două personaje, sub supravegherea unui regizor. Fiecare trebuia să respecte cât mai bine indicațiile primite și să intre în rolul personajelor. Însă, misiunea nu s-a dovedit deloc simplă pentru Valerie și Alex.

Regizorul i-a spus lui Valerie Lungu că trebuie să își pălmuiască partenerul. Însă, șatena nu a fost confortabilă cu ideea și a refuzat inițial să facă asta. Deși Alex a încercat să o convingă că poate prin această scenă vor primi mai multe puncte, influencerița și-a menținut părerea, iar repetiția a continuat.

Dar, pe parcurs, Valerie și-a schimbat decizia, iar într-un moment în care Alex nu se aștepta, aceasta a hotărât să respecte totuși scenariul, pălmuindu-și soțul destul de tare. Gestul l-a luat prin surprindere pe Alex și l-a enervat destul de tare.

„Am trecut mai departe de acel scenariu, de acea palmă și în timp ce vorbeam, mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții. Și asta m-a enervat pe mine”, a spus Alex Gîlcă, la testimoniale.

Alex Gîlcă, gelos la Asia Express

Ei bine, proba pare că le-a pus numeroase bețe în roate. Pe lângă palma încasată, Alex Gîlcă a devenit gelos atunci când un actor s-a apropiat de Valerie. După cum prevedea scenariul, regizorul a dus și un alt actor, care a jucat o scenă de apropiere cu șatena, iar Alex a luat foc când a văzut asta. Se pare că este un bărbat destul de gelos, dar ascunde bine asta.

„A adus regizorul nostru un domn, pentru că Valeria trebuia să aibă un partener. Când văd pe cineva că pune mâna pe Valeria sau face așa la păr, mă enervez. Nu suport, a mea ești! (…) Eu sunt gelos, dar nu arăt gelozia”, a mai spus Alex Gîlcă.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram