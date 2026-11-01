Momentul care a schimbat radical relația dintre Mirela Retega și Maya: „Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată răul din viața copilului meu”

Mirela Retegan și fiica sa, Maya Sorian, au acum o relație cât se poate de bună. Au demonstrat acest lucru și la Asia Express, însă până să ajungă aici au trecut prin multe. Recent, fondatoarea Găștii Zurli a vorbit despre momentul care a schimbat radical felul în care cele două relaționează. Deși întâmplarea nu a fost una neapărat fericită, le-a ajutat pe acestea să se înțeleagă și în cele din urmă să își sudeze mai bine relația.

În Asia Express, Mirela Retegan și fiica sa au făcut echipă bună, iar între ele nu au existat prea multe tensiuni. Cele două și lucrează împreună, așa că se cunosc destul de bine. Recent, au lansat și podcastul M24 împreună. Însă, deși sunt alături una de alta din punct de vedere profesional, își oferă și spațiu una celeilalte, iar fiecare își vede de viața sa.

„Noi nu stăm împreună nonstop. Locuim separat de câțiva ani buni, fiecare are viața ei, iar când ne întâlnim ne bucurăm una de cealaltă. Dacă avem perioade în care nu prea vrem să ne vedem, nu ne vedem. La muncă ne întâlnim și muncim, dar în viața personală fiecare face ce vrea”, a spus Mirela Retegan.

Momentul decisiv care le-a schimbat relația

Deși acum funcționează foarte bine împreună și au o relație bună, nu a fost mereu așa. Legătura lor a devenit mai solidă după un moment destul de greu. În urmă cu ceva timp, Mirela Retegan s-a supărat destul de rău pe Maya. A avut o ieșire, iar fiica ei a făcut în acel moment un atac de panică.

De atunci, fondatoarea Găștii Zurli și-a promis că nu o să își mai rănească fiica astfel, iar relația dintre cele două s-a îmbunătățit considerabil.

„A fost un moment în viața mea când am avut o criză, așa cum au toate mamele, dintr-o nemulțumire banală. Maya s-a supărat foarte tare și a făcut un atac de panică, iar eu m-am speriat. Am ținut-o în brațe până s-a liniștit și mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată răul din viața copilului meu. Din acel moment, s-a schimbat totul între noi două. Și știu că multe mame nu conștientizează când sunt răul din viața copiilor lor, cu cele mai bune intenții!”, a mai mărturisit Mirela Retegan.

Ei bine, de atunci Mirela Retegan și-a schimbat atitudinea și îi acordă încredere totală fiicei sale. Maya este liberă să facă tot ceea ce vrea, iar mama ei o să îi fie mereu alături.

„Discuția a fost foarte clară: dacă te îndrăgostești de Gheorghe și Gheorghe are grijă de capre în vârful muntelui, iar tu vrei să te duci după el, du-te liniștită. Trăiește-ți povestea, dar să știi că mami o să vină mai rar acolo. Adică nu condiționez cu nimic, nu am nicio așteptare. Tot ce-mi doresc pentru Maya este să fie sănătoasă și fericită”, a mai spus Mirela Retegan.

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