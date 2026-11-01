Florin Dumitrescu, cadou bizar pentru soția sa, de ziua ei! Celebrul chef pare că s-a cam grăbit: „Gata și decorul”

În timp ce zilele trecute alții își decorau casa și pregăteau costumele de Halloween, Florin Dumitrescu s-a cam grăbit și a dat startul pregătirilor de Crăciun. Dornic să își surprindă soția de ziua sa de naștere, celebrul chef a grăbit pasul. Florin Dumitrescu a furat startul, iar casa lui deja este pregătită pentru sărbătorile de iarnă.

Ieri, 31 octombrie, Cristina Dumitrescu și-a serbat ziua de naștere, iar soțul ei i-a pregătit un cadou special. Cum aceasta iubește Crăciunul, Florin Dumitrescu a decis să îi pregătească o surpriză. A profitat de faptul că partenera sa era plecată din oraș și a început să împodobească toată casa.

Florin Dumitrescu a împodobit casa de Crăciun

Dacă anul trecut a decorat bradul chiar pe 31 octombrie, de ziua Cristinei, de această dată cheful a început pregătirile și mai devreme. A deci că în acest an va împodobi casa de Crăciun, iar toate decorațiunile au fost gata până la data de 28 octombrie.

Pentru ornamentele de Crăciun, Florin Dumitrescu a ales culoarea roșie, iar casa a fost împodobită cu fundițe și ornamente festive.

„Pentru că anul trecut de ziua ei i-am făcut bradul fix pe 31 octombrie, acum pun la cale o altă surpriză tot pentru 31. Pentru că suntem plecați din oraș, a trebuit doar să mai ajung eu pe acasă să fac mici ajustări. Sunt convins 100% că vom avea o super reacție și se vor bucura și fetele și Cristina de asemenea cadou de Crăciun. Este superb. Superb. Superb. Crăciun fericit tuturor! Abia aștept să îi văd fața Cristinei când o să vadă casa împodolită de Crăciun, în octombrie. Deci pe 28 octombrie este totul gata”, a spus Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu, mesaj emoționant

Pe lângă surpriza pregătită, Florin Dumitrescu i-a mai făcut și o declarație emoționantă de dragoste Cristinei. Cheful a postat în mediul online mai multe fotografii de cuplu, iar pe fiecare a scris un mesaj special pentru partenera sa de viață. De asemenea, imaginile au fost însoțite și de un mesaj emoționant.

„La mulṭi ani, iubita mea! Chapeau pentru omul care ești! Să îṭi fie soare și plajă în preajmă, să ai tot ce îṭi doreşti plus tot ce îṭi lipseşte și mulṭumim noi ăștia câṭiva ai tăi pentru tot superefortul pe care îl faci zilnic pentru noi! Te iubim și îṭi dorim tot binele din lume”, a fost mesajul transmis de Florin Dumitrescu.

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