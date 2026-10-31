Cum și-a sărbătorit ispita Gabriella ziua de naștere. Ce urare i-a făcut sora sa

Gabriella Barbu este fără doar și poate una dintre cele mai controversate ispite feminine de la Insula Iubirii, sezonul X. Reacțiile au apărut încă din prima ediție, atunci când i-a strârnit, fără prea multe eforturi, interesul Prințului Marco. Ulterior, au început și criticile la adresa ei, pentru că s-a apropiat destul de tare de concurent.

Bruneta a atras atenția în acest sezon, mai ales că ea era deja cunoscută pentru cele două participări la „La isla de las tentaciones”. Gabriella Barbu are o legătură specială cu Prințul Marco, încât a stârnit reacții atât pe insulă, cât și în rândul telespectatorilor. Cu toate acestea, ea se bucură de viața de lux pe care o duce, fără să pună la suflet jignirile. De curând, a împlinit 28 de ani, ocazie cu care a organizat o petrecere pe cinste. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum și-a sărbătorit ispita Gabriella ziua de naștere

Ispita a publicat imagini inedite în mediul online de la ziua sa de naștere. Judecând după fotografii, Gabriella s-a distrat de minune, așa cum a făcut și la Insula Iubirii. Decorul a fost ales după bunul plac, mai exact a optat pentru baloane negre, albe și argintii. În ton cu amenajarea a fost și tortul negru cu fundițe, în formă de inimioară.

Nici ținuta sa nu a fost mai prejos. Bruneta a ales să poarte în ziua în care a împlinit 28 de ani o ținută îndrăzneață. Gabriella Barbu s-a îmbrăcat cu o fustă albă și transparentă, un top elegant cu umerii goi, în același stil, și a avut părul prins într-un coc. Tânăra a fost înconjurată de oamenii dragi, în special de familia ei.

Ce urare i-a transmis sora sa

Printre numeroasele cadouri și îmbrățișări, mama ispitei a fost o prezență importantă. Gabriella s-a fotografiat alături de ea, într-o ipostază incredibilă. În plus, sora sa a transmis un mesaj emoționant în mediul online, cu ocazia aniversării sale.

„La mulți ani sănătoși, sora mea frumoasă! Îți doresc tot binele din lume!”, a scris sora Gabriellei Barbu pe rețelele de socializare.

Gabriella, videoclip emoționant

Bruneta a publicat și un videoclip în mediul online, unul în care le împărtășește urmăritorilor cum suflă în lumânări și își pune o dorință. Aceasta saltă de bucurie și dansează apoi.

Totodată, în dreptul clipului a scris și un mesaj care sugerează că în prezent este mai împlinită ca niciodată: „Copilul meu interior este, în sfârșit, împăcat.”

Prințul Marco „cade” în ispită cu Gabriella

În cele mai recente imagini de la Insula Iubirii se poate observa că legătura dintre Prințul Marco și Gabriella a depășit barierele unei simple prietenii. Cei doi se apropie din ce în ce mai mult.

Atingerile și mângâierile tandre sunt nelipsite, dar și declarațiile concurentului atrag atenția. El a mărturisit că nu de puține ori a simțit să o sărute pe ispita care i-a sucit mințile.

„În multe seri mi s-a întâmplat să vreau să o sărut pe Gabriella. Nu mă așteptam niciodată să se întâmple așa ceva”, a spus Marco.

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