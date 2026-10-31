Fiul lui Ștefan Bănică Jr. vrea să-și croiască singur drumul în viață. De ce refuză să țină cont de sfaturile tatălui

Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Junior, pare să meargă pe propriul drum. Deși are aceleași pasiuni ca tatăl său, preferă să ia propriile decizii atunci când vine vorba de carieră sau viața personală. Artistul refuză să țină cont de sfaturile părintelui.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. și al Cameliei Constantinescu îmbină perfect muzica și actoria. El are deja o carieră de succes pe care a construit-o după bunul plac, fără intervențiile tatălui său. Acesta a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică «I.L. Caragiale» din București, în urma căreia a obținut numeroase roluri importante. Cu toate acestea, este de părere că experiența profesională trebuie să fie personală, astfel că a luat propriile decizii. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce refuză să țină cont fiul lui Ștefan Bănică Jr. de sfaturile tatălui

Radu Ștefan Bănică este o prezență discretă în showbizul românesc. Acesta s-a concentrat pe carieră, ba chiar a trecut prin experiențe proprii pentru a se maturiza în adevăratul sens al cuvântului.

Tânărul consideră că anumite lecții pot fi învățate doar dacă iei decizii de unul singur, așadar refuză vehement sfaturile tatălui său. În plus, artistul a pus această atitudine și pe seama ambiției sale, precizând că nu se lasă descurajat dacă lucrurile nu merg conform planului.

„N-am prea cerut sfaturi, nu prea cer sfaturi. Probabil o fi rebeliunea vârstei, dar nu, îmi place să mă dau cu capul singur de pereți, să învăț din greșeli, pentru că, dacă nu o văd pe pielea mea, nu cred că înțeleg. Sunt ambițios. Mai și pierd, dar învăț”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru Spynews.

Actorul, implicat în mai multe proiecte simultan

Radu a povestit că una dintre cele mai mari provocări ale sale a fost să gestioneze mai multe proiecte simultan. El a recunoscut că ambiția și entuziasmul nu sunt suficiente pentru a duce la bun sfârșit responsabilitățile.

Cu toate acestea, învață cum să își organizeze timpul, dar și că ar trebui să se preocupe mai degrabă de calitate, nu de cantitate. Totuși, își dorește să experimenteze asta, fără intervenția părintelui său.

„Probabil ambiția de a accepta multe proiecte în același timp… Dacă am foarte multă treabă, trebuie să am priorități. Și, când am acceptat mai multe proiecte, a fost un pic cam greu să mă împart și m-am lovit de această problemă a timpului, a randamentului. Dacă-mi spunea cineva: «Nu lua atâtea proiecte», aș fi spus: «Da, lasă că eu pot și știu». Dar uite că e vorba de calitate, nu de cantitate”, a mai spus el pentru aceeași sursă.

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