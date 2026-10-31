Bodo de la Proconsul, dezvăluiri emoționante despre cei doi copii adoptați. Cum a luat decizia alături de soția sa

Bodo de la Proconsul, dezvăluiri emoționante despre cei doi copii adoptați. Cum a luat decizia alături de soția sa
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Bodo, despre decizia adopției /Foto: Captură YouTube
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Puțini sunt cei care știu că Bodo de la Proconsul și soția sa au făcut un pas mare în urmă cu doar câțiva ani și au decis să adopte doi copii. Daniel și Filip au acum 12, respectiv 13 ani, iar artistul spune că aceștia au completat perfect tabloul de familie, iar decizia de a-i adopta a fost cea mai bună din viața lui. Cum a venit ideea adopției pentru Bodo și soția sa.

Bogdan Marin, cunoscut publicului drept Bodo de la Proconsul, și Loredana formează un cuplu de ani de zile. Iar în urmă cu 11 ani au luat cea mai bună decizie din viața lor. Au decis să își completeze familia și au adoptat doi băieței: Daniel și Filip.

Cum au decis Bodo și Loredana să facă pasul pentru adopție

Bodo și soția sa și-au dorit copii, însă cum testele de sarcină nu au arătat niciodată două liniuțe începuseră se renunțe la idee. Însă o prietenă a venit în fața lor cu o propunere care le-a surâs încă de prima dată. Văzând câtă grijă au cei doi de animalele lor le-a propus să adopte un copil.

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Soția cântărețului a rezonat imediat cu ideea, iar Bodo a urmat-o. Cei doi au decis să adopte nu unul, ci doi copii și acum spun că a fost cel mai bun pas pe care l-au făcut în viața lor.

„Ei au venit la exact momentul potrivit pentru noi. În casa din Pipera aveam o menajerie: aveam doi papagali vorbitori, Coco și Polly, aveam doi câini Akita Inu, un Westie și era un fel de menajerie. Aveam grijă de foarte multe animale. Suntem iubitori de animale și acum.

Și o prietenă a Loredanei a întrebat-o: «Dar un copil, aveți grijă de atâtea animale, un copil?». Și pentru că încă nu reușeam să obținem niciodată două liniuțe, nu ne-am chinuit foarte tare cu mersul la medici, cu analize.

Pur și simplu, Loredana a zis: «Ce ar fi să adoptăm un copil?». Și eu am zis: «Foarte tare ar fi!». Și am pornit foarte repede, foarte lejer. Am început să ne interesăm de copii”, a povestit Bodo, în cadrul podcastului Celebru și Părinte cu Marius Gheorghiu.

Bodo, despre adopție /Foto: Captură YouTube

Acum, familia lui Bodo numără patru membri, iar cu toții au lăsat în spate agitația din Capitală și s-au mutat în comuna Dobrești, din județul Argeș. Daniel și Filip s-au integrat cât se poate de bine în familie și sunt pasionați de fotbal. Aceștia joacă la clubul din Topoloveni, iar Bodo a devenit un susținător înfocat al echipei și îi însoțește pe cei mici la antrenamente și meciuri. Artistul mai are un fiu, dintr-o căsnicie anterioară, pe nume Alexandru.

 

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Foto: Facebook

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