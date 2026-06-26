Bodo de la Proconsul, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 50 de kilograme. Nu-l mai recunoști pe stradă!

În ultima perioadă, Bodo, solistul trupei Proconsul, a marcat o transformare spectaculoasă. După ce a ajuns la 142 de kilograme, artistul a decis că este momentul să facă o schimbare. A dat jos aproape 50 de kilograme, iar acum este de necunoscut. Cântărețul este cât se poate de mândru de rezultate, însă schimbarea pare că a venit ca un șoc pentru fani, iar unii nu au ezitat să îi critice noul aspect. Cum le-a răspuns Bodo cârcotașilor?

Bodo, pe numele său real Bogdan Marin, a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare după ce a topit, într-un timp scurt, aproximativ 46 de kilograme. După ce în trecut a suferit un infarct și s-a confruntat cu numeroase alte probleme de sănătate, artistul a decis că este momentul unei schimbări.

Rezultatele sunt cât se poate de vizibile, însă pentru unii dintre fanii artistului schimbarea a fost șocantă. Aceștia consideră că Bodo nu mai arată ca Bodo și nu au ezitat să îl critice. Aflat în vacanță în Grecia, cântărețul a decis să le ofere o replică tuturor cârcotașilor.

Bodo a publicat o imagine din „însorita Eladă”, în care apare zâmbitor, și a transmis un mesaj direct pentru „hateri”.

„Neața din însorita Elada! Mesaj pentru hateri: decât gras și frumos, mai bine slab și frumos! Și sănătos! Vă îmbrățișez pe toți! Zi binecuvântată să aveți!”, a transmis Bodo.

Bodo de la Proconsul, transformare spectaculoasă

Transformarea lui Bodo vine pe fondul unor probleme de sănătate cu care acesta s-a confruntat. Ajunsese să cântărească 142 de kilograme, așa că a decis că este momentul să schimbe ceva. Acum cântărește 96 de kilograme, iar despre procesul de slăbire spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața sa.

„De la 142 kg- la 96 kg. De la apnee în somn – la somn de bebeluș. De la cântat cu seriozitate – la cântat cu excelență. De la mâncat mici – la mâncat mici (da, mai mici). De la nu mai pot – la energie cât pentru două zile. De la deznădejde – la poftă de viață. De la pastile pentru inimă – la vitamine. De la udat florile în ghiveci – la tuns iarba săptămânal (și nu puțină). De la haine XXXL – la L. De la oboseală continuă – la chef de drumuri și proiecte. De la supraviețuire – la viață trăită cu bucurie. De la rutină – la planuri de viitor. Și cel mai frumos? De la o soție iubitoare – la aceeași soție iubitoare, care a fost și este lângă mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru iubirea Lui”, spunea Bodo.

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