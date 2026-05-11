Bodo de la Proconsul, de nerecunoscut după ce a slăbit masiv. Câte kilograme a reușit să dea jos

De: Denisa Crăciun 11/05/2026 | 17:29
După ce a avut mai multe probleme de sănătate, Bodo de la trupa Proconsul a slăbit enorm. Acesta și-a surprins fanii prin felul în care arată în prezent, mai ales că a reușit să scape de 46 de kilograme. 

Proconsul este una dintre cele mai apreciate trupe din România. Bodo, pe numele său adevărat Bogdan Marin este solistul trupei. El i-a surprins pe fanii săi cu ultima sa postare de pe rețelele de socializare. Acesta a vorbit despre transformarea prin care a trecut, mai exact despre pierderea kilogramelor. În urmă cu mai mulți ani, artistul a avut parte de momente dificile din punct de vedere al sănătății, așadar a decis să slăbească considerabil.

Kilogramele în plus afectează corpul din toate punctele de vedere. Energie scăzută, epuizare sau chiar apnee în somn sunt câteva dintre efectele negative pe care le are grăsimea care se depune. Cu aceleași simptome și nu numai s-a confruntat și Bodo, solistul trupei Proconsul. După ce în anul 2020 a suferit un infarct, a decis să își schimbe viața complet. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să se mute din Capitală în județul Argeș, mai exact în comuna Dobrești, acolo unde deține un atelier de joacă pentru copii și se preocupă de familia sa.

Totodată, a mai luat o hotărâre importantă și anume să slăbească considerabil. Bărbatul i-a uimit pe fani cu ultima sa postare, unde a povestit despre transformarea sa. Acesta a dat jos până la 46 de kilograme.

De la 142 kg- la 96 kg. De la apnee în somn- la somn de bebeluș. De la cântat cu seriozitate- la cântat cu excelență. De la mâncat mici- la mâncat mici (da’, mai mici). De la „nu mai pot”- la energie cât pentru două zile. De la deznădejde- la poftă de viață. De la pastile pentru inimă- la vitamine, a spus Bodo pe Facebook.

Mai mult decât atât, a continuat și a precizat că se axează pe planurile de viitor, dar îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiește în prezent, în special pentru iubirea pe care i-o poartă soția sa.

De la udat florile în ghiveci- la tuns iarba săptămânal (si nu puțină). De la haine XXXL- la L. De la oboseală continuă- la chef de drumuri și proiecte. De la supraviețuire- la viață trăită cu bucurie. De la rutină- la planuri de viitor. Și cel mai frumos? De la o soție iubitoare- la aceeași soție iubitoare, care a fost și este lângă mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru iubirea Lui, a mai scris el.

