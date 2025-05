Mega-scandal în muzica românească! Bodo își acuză fostul impresar de fraudă: „Am primit informații”

Bobo, solistul trupei Proconsul, îi declară război fostului manager al formației. Artistul susține că trupa sa este ținta unei tentative de fraudă comisă de fostul impresar Iulian Stoica. Fostul ginere al lui Traian Băsescu a transmis un mesaj de avertizare.

Recent, pe pagina oficială de Facebook a formației Proconsul, Bodo, solistul trupei, a semnalat o tentativă de fraudă venită din partea fostului impesar Iulian Stoica. Trupa nu mai colaborează cu acesta încă din anul, 2023, însă bărbatul continuă să promoveze evenimente și oferte – folosindu-se de numele formației.

Mai mult de atât, pe seama unor neînțelegeri mai vechi, formația Proconsul se află în litigiu cu fostul impresar. Pentru a evita viitoarele înșelătorii, în cadrul mesajului, formația le cere celor interesați de spectacole sau evenimente să contacteze noul manager al trupei, Mădălina Simionescu.

Utilizatorii au reacționat imediat la postarea lui Bodo, cei mai mulți dintre ei dezvăluind că și ei au fost agasați de falsul manager cu tot felul de oferte și promoții.

”Ce mă bucur că ați postat. E agasant, ne-a trimist mesaje și a sunat pe toate telefoanele locației, plus de asta, vă negociază de la niște prețuri exorbitante.”

”Am tot primit oferte de la el de-a lungul anilor.”

”Nu înțeleg de ce face chestia asta?! Mulțumesc pentru informații.”

”Și pe noi ne-a terminat, mesaje pe pagina orchestrei, pe whatsapp etc. Cică ne oferă servicii de organizare, entertaiment, cazare artiști etc. I-am spus că nu văd de ce să plătești pe cineva să te cazeze, organizeze unde mănânci etc. L-am supărat.”

”Omul pretinde că este impresarul vostru? Nu înțeleg, de ce face asta? Până și noi cei care suntem admiratorii trupei știm cine-i impresarul vostru, darămite cei din industrie. Păcat de el”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.