Bodo de la Proconsul, probleme în căsnicie. Cum a reușit să le depășească. “Dacă nu alegeam calea asta, nu mai eram împreună acum”

Viața lui Bogdan Marin, pe numele de scenă Bodo, s-a schimbat radical atunci când a început a devenit credincios. În prezent, artistul are o viață liniștită alături de soția lui, deși, până să facă joncțiunea cu Divinitatea, s-a confruntat cu multe probleme în căsnicie.

Bodo și Loredana Marin sunt căsătoriți de 12 ani. De-a lungul anilor, solistul trupei Pronconsul a trăit clipe de fericire alături de partenera lui, dar și momente mai puțin plăcute. Dumnezeu i-a arătat, însă, calea pe care trebuie să o urmeze, iar artistul este în prezent un bărbat împlinit, ca și familia sa.

“Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu făceam multe greșeli, dacă nu alegeam calea divinității nu mai eram împreună acum. Ne-am ajutat reciproc, am ales împreună același drum. Faptul că noi nu aveam copii, după aceea am trecut printr-un infarct, anul trecut. A fost un infarct puternic, am stat trei zile cu el și nu am știut. Dar am trecut peste acest moment tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Faptul că ne trezim în fiecare zi sănătoși este o minune de la Dumnezeu. De câte ori am câte un moment greu, am învățat să îmi frec mâinile și să spun că abia aștept să treacă și să culeg învățăturile”, mai spus artistul.

Bodo, probleme în căsnicie. “Aveam un gol în suflet pe care nu îl puteam umple cu nimic”

Înainte să se apropie de Divinitate, Bodo recunoaște că era împlinit financiar și profesional, dar ceva în sufletul lui lipsea. Exista un gol pe care nu era capabil să-l umple cu ceva.

“Unii ajung să îl cunoască pe Dumnezeu în momente grele, de cumpănă, alții pur și simplu își dau seama ca atunci când le este bine este datorită lui Dumnezeu. Este și cazul meu, atunci când am început să citesc Biblia nu eram căzut la pământ. Eram căsătorit cu Loredana, aveam o casă, o mașină, însă aveam un gol în suflet pe care nu îl puteam umple cu nimic”, a declarat Bodo, potrivit spynews.ro.

