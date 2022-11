Câți lei costă un homar în restaurantul grecesc al lui Bodo din București. Fostul ginere al lui Traian Băsescu își vinde scump produsele!

Bodo de la Proconsul (54 de ani) este fostul ginere al lui Traian Băsescu. În urmă cu mai mulți ani de zile, artistul a deschis un restaurant cu specific grecesc în Capitală, numit ,,La Kostas”, iar de atunci bucureștenii se delectează cu unele dintre cele mai gustoase mâncăruri.

Localul este cunoscut datorită preparatelor de-a dreptul gustoase pe care le servesc clienților. ”Vedetele” locației sunt fructele de mare, iar prețul lor nu este deloc unul acceptabil pentru toate buzunarele, dacă facem o comparație cu celelalte localuri din București.

În general, prețul fructelor de mare este unul destul de piperat. În plus, fiecare local își stabilește prețul pentru o porție. La restaurantul lui Bodo, însă, un homar ajunge să coste și 180 de lei. (CITEȘTE ȘI: BODO DE LA PROCONSUL, PROBLEME ÎN CĂSNICIE. CUM A REUȘIT SĂ LE DEPĂȘEASCĂ. “DACĂ NU ALEGEAM CALEA ASTA, NU MAI ERAM ÎMPREUNĂ ACUM”)

Cât trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să mănânci în restaurantul lui Bodo

La un calcul exact, o porție de 100 de grame costă 45 de lei. Ceea ce înseamnă că pentru o porție de 300-400 de grame trebuie să scoți din buzunar suma de 135-180 ron.

Nici prețurile la salate nu sunt unele foarte mici. Ele oscilează între 19 -27 de lei, iar porțiile au între 200-350 de grame, în funcție de tipul de salată comandat.

La restaurantul ,,La Kostas”, ai opțiunea de a-ți comanda și aperitive reci, iar platourile costă între 26-43 de lei, în funcție de ce conține fiecare.

(CITEȘTE ȘI: CU CE SE OCUPĂ ACUM BODO DE LA ”PROCONSUL”. FOSTUL GINERE AL LUI TRAIAN BĂSESCU S-A MUTAT LA ȚARĂ, ÎMPREUNĂ CU SOȚIA ȘI COPIII SĂI)

Bodo și Loredana, soția lui, au înființat un atelier de joacă pentru copii

În luna iunie a anului 2020, solistul trupei Proconsul a suferit un infarct. După acel eveniment, viața s-a schimbat pentru artist. Atât el, cât și soția sa, au decis să renunțe la traiul în București.

Cei doi au cumpărat o casă în Dobrești, Argeș. Atunci și-a dat seama cât de important este să facă ceva util pentru societate. Mai concret, Bodo și Loredana au închiriat fosta discotecă din sat și au transformat-o într-un atelier de joacă pentru copii.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis să ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă.

Învăţăm copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc. Formăm caractere integre, acesta este motto-ul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate”, declara soția lui Bodo în urmă cu mai mult timp, potrivit informațiilor apărute în presă.