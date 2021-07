Cu ce se ocupă acum Bodo de la ”Proconsul”. Fostul ginere al lui Traian Băsescu s-a mutat la țară, împreună cu soția și copiii săi

Viața lui Bodo s-a schimbat radical! Fostul ginere al lui Traian Băsescu s-a mutat, împreună cu familia, la țară și și-a deschis un atelier de joacă pentru copii.

În urmă cu ceva timp, Bodo și soția au fost invitaţi în Dobreşti, acolo unde locuiește o prietenă de-ale Loredanei din copilărie. Cei doi au fost încântați de peisaj și de tot ce le oferea zona, așa că au decis să cumpere o casă în Dobrești, Argeș. (CITEȘTE ȘI: BODO DE LA PROCONSUL, DECIZIE RADICALĂ DUPĂ CE A SUFERIT UN INFARCT: „AM RENUNȚAT. NU MI-A FOST FRICĂ DE MOARTE”)

După ce au dat de gustul libertății, Loredana și Bodo au lăsat traficul și aglomerația din Capitală și s-au mutat definitiv într-un colț de rai. Cei doi s-au pus pe treabă și au închiriat fosta discotecă din sat, transformând-o într-un atelier de joacă pentru copii. Proiectul de design a fost făcut pro bono de Andreea Mărgineanu, soţia cântăreţului Mihai Mărgineanu.

”Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis să ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă. Învăţăm copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc. Formăm caractere integre, acesta este mottoul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate.

Vedeam în sat foarte puţini copii pe stradă, m-am gândit că probabil stau în case pe telefoane sau pe tablete şi m-am gândit să fac lucruri frumoase pentru ei. Copii minunaţi sunt în fiecare loc de pe lumea asta, însă în destule cazuri ei nu sunt motivaţi. Şi dacă tot ne mutaserăm la Dobreşti, ne-am gândit să facem ceva pentru copiii de acolo. Însă nu mă aşteptam ca proiectul să ia o asemenea amploare”, a spus Loredana pentru Adevărul.

Bodo: ”Nu aș fi putut face nimic fără Dumnezeu”

La rândul său, Bodo este foarte mândru de noul său proiect de suflet și crede, cu tărie, că totul i se datorează divinității: ”Nu aş fi putut face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu şi al celor care au crezut în proiect. Sper să aibă viaţă lungă Atelierul de Joacă, să vină aici copii veseli şi dornici de prieteni”, a spus și Bodo.

De când s-a deschis Atelierul de Joacă, copiilor nu li s-a perceput vreo taxă. Lucrările pentru amenajarea spaţiului au durat şase luni, iar investiţia totală s-a ridicat la aproximativ 20.000 de euro. (VEZI ȘI: BODO DE LA PROCONSUL, DEZVĂLUIRI EMOȚIONANTE DESPRE ADOPȚIA CELOR DOI COPII: “NU A FOST DELOC UȘOR, DUMNEZEU NE-A ORIENTAT CĂTRE…”)

”Au fost şi oameni care ne-au ajutat mult cu materiale, cu termopane sau mobilier“, a mai spus Loredana.

La 53 de ani, Bogdan Marin este tată a doi băieți superbi și talentați: Daniel, în vârstă de șapte ani, și Filip, de opt ani. Cei doi sunt frați și au fost adoptați de îndrăgitul cântăreț împreună cu actuala lui soție, Loredana Marin. Procesul a fost unul anevoios… și au reușit să își îndeplinească dorința de a deveni părinți după o perioadă de patru ani de cerinţe şi verificări în vederea procesului de adopţie.