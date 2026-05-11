Ce fac influencerii în spatele reclamelor virale. Filmarea care a aprins internetul: „Zero interes”

Un clip devenit viral pe internet a reaprins discuțiile despre cât de sinceri sunt, de fapt, influencerii atunci când promovează produse în online. Totul a pornit după ce un creator de conținut s-a filmat gustând o înghețată și lăudând-o în fața camerei, părând extrem de încântat de gustul ei. Însă ceea ce a făcut după ce s-a închis camera, a surprins pe toată lumea!

Influencerii sunt cunoscuți pentru colaborările cu branduri, astfel că ei sunt plătiți pentru promovarea serviciilor sau produselor. Un astfel de caz a devenit viral în urmă cu puțin timp.

Ce a făcut un influencer cunoscut

Un tânăr cunoscut în mediul online a lăudat o înghețată, însă imediat după ce filmarea s-a oprit, acesta a aruncat produsul, semn că desertul nu era deloc pe placul său. Momentul a fost surprins și distribuit rapid pe rețelele sociale, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Influencerul a publicat chiar el videoclipul în cauză, având dorința de a arăta cât de ușor poate fi păcălit publicul. Mulți oameni au spus că nu sunt deloc surprinși și că astfel de situații se întâmplă mai des decât credem. Alții au povestit experiențe asemănătoare, în care au realizat că ceea ce apare în online nu reflectă întotdeauna realitatea.

Unii au făcut haz de necaz, în timp ce alții au criticat dur modul în care unele reclame sunt făcute doar pentru bani, fără ca influencerii să creadă cu adevărat în produsele promovate.

„Exact , am văzut și eu în aeroport pe cineva care făcea video,cu vă pup plec la Dubai , doar ca ne-am întîlnit în avion și eu nu mergeam la Dubai”, „Așa se termină multe reclame după filmare”, „Vai deci nu pot sa cred ca ne-a mințit, sunt foarte deprimat acum”, „Mă mir că încă nu ați știut până acum faptul că ce conține o reclamă nu reflectă realitatea”, „Nu știu de ce vă uimiți, e un job ca toate joburile, câteodată nu-ți place ce reprezinți”, „Așa e, zero interes”, „Cine îl crede?”, „Așa mint toți pe Tiktok”, se arată o parte dintre comentariile internauților.

