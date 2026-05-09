Influencerița din România care s-a iubit, în mare secret, cu un vlogger: „A fost cea mai toxică relație a mea”

După ani întregi de speculații și apariții misterioase prin vloguri, Cristina Almășan a făcut dezvăluirea care a șocat complet internetul, în cadrul emisiunii Zvon by CANCAN. A avut o relație cu Mikey Hash! Și nu orice relație. Influencerița spune că povestea dintre ei a durat aproximativ doi ani și jumătate, între 2013 și 2016, perioadă în care au fost împreună inclusiv pe partea de business. Totul, însă, a fost ținut ascuns de ochii publicului, iar influencerița mărturusește că a fost cea mai toxică relație pe care a avut-o!

Practic, în timp ce fanii urmăreau episoadele din „Doza de Hash” și încercau să-și dea seama dacă între cei doi există mai mult decât o simplă prietenie, Cristina Almășan și Mikey Hash trăiau deja o relație în toată regula. Doar că au ales să nu confirme niciodată public.

Acum, influencerița vorbește despre acea perioadă, iar toate detaliile, dar și multe altele, puteți urmări în episodul integral din Zvon.

Cristina Almășan: „A fost cea mai toxică relație a mea „

Eu cu Mikey Hash am avut o relație. Da, de mult, de mult. Din 2013 până în 2016, maxim. Cam în 2016 s-a terminat. În fine, cert este că doi ani și jumătate am fost împreună. Și a fost cea mai toxică relație a mea ever. Nu cred că vei înțelege vreodată ce înseamnă toxic. Și ăsta a fost motivul pentru care eu m-am distanțat. Deși noi aveam un business împreună, am încercat să funcționăm pe parte de business, la fel și în perioada în care eu m-am apucat de online, adică în 2017. În continuare eram împreună pe partea de business, dar pe relațional, personal, nu. N-a mai fost nimic între noi. Au fost câțiva care și-au dat seama în perioada aia de relația noastră, pentru că el mai făcea și niște vloguri. Pe lângă faptul că eu apăream la fiecare final de doza de H sau prin câteva schetch-uri, el mai făcea și vloguri și cumva eram destul de mult împreună. Fie că mergea pe la evenimente, că era la Deva. Începeau și oamenii să anticipeze cumva sau să ghicească dacă suntem sau nu. Dar noi nu am confirmat asta niciodată în online. El a rămas fără prieteni. Toți oamenii au plecat din jurul lui tocmai pentru că era foarte toxic, nu doar cu mine, ci și cu oamenii din jurul lui. Și îi trata cu o superioritate egoistă. Eu cred că e plecat acum undeva în Caraibe, dacă nu mă înșel. Dar ce voiam să mai spun este că el dacă nu ar fi avut comportamentul ăsta atât de toxic față de persoanele din jurului care l-au ajutat cumva să ajungă să fie cine a fost, probabil că în prezent ar fi fost mult peste oricine altcineva pe online, a spus Cristina Almășan.

