În brațele lui și-a găsit alinarea! Bărbatul de la Desafio față de care Codruța Filip s-a apropiat. Imediat după filmări, a divorțat de Valentin

Apropierea dintre Codruța Filip și Sergiu Califar în timpul competiției Desafio a atras atenția publicului încă de la primele episoade. Cei doi au petrecut mult timp împreună în condițiile dificile ale show ului, iar imaginile din timpul probelor au arătat o relație bazată pe sprijin, încredere și dialog constant.

Într-un context în care presiunea psihică este ridicată, Codruța a găsit în Sergiu o prezență calmă, echilibrată și dispusă să o asculte, lucru confirmat și de colegii din producție. Dincolo de speculații, apropierea lor a fost una strict amicală, consolidată de faptul că Sergiu este un bărbat gay declarat, aspect cunoscut public și asumat de acesta.

În brațele lui și-a găsit alinarea! Bărbatul de la Desafio față de care Codruța Filip s-a apropiat

După încheierea filmărilor, Codruța Filip a anunțat divorțul de Valentin Sanfira, moment care a alimentat imediat interpretări privind o posibilă legătură între separare și relația creată în competiție. Însă în realitate ruptura nu are nicio legătură cu Sergiu Califar sau cu experiența din Republica Dominicană.

Codruța a confirmat despărțirea printr-un mesaj public în care a vorbit despre o decizie matură, asumată, luată în liniște și cu respect reciproc. Artista a subliniat că nu există o terță persoană implicată și că nu își dorește scandal sau speculații.

Imediat după filmări, a divorțat de Valentin

Ulterior, în podcastul lui Cătălin Măruță, Codruța a oferit singurele detalii suplimentare reale despre divorț. Ea a spus că, la întoarcerea din Republica Dominicană, „a găsit situația total schimbată”, iar Valentin „era un om schimbat”, fără a intra în detalii concrete. Întrebată dacă ea a fost infidelă, a negat ferm.

La întrebarea privind o posibilă infidelitate din partea lui Valentin, nu a oferit un răspuns clar, moment care a generat numeroase interpretări în mediul online. Chiar și așa, artista nu a acuzat public pe nimeni și nu a confirmat niciun motiv specific, menținând aceeași linie de discreție.

La rândul său, Valentin Sanfira a confirmat despărțirea, dar nu a comentat motivele, cerând doar respect pentru viața privată. În acest context, apropierea dintre Codruța Filip și Sergiu Califar rămâne un episod strict legat de dinamica competiției, nu de viața sentimentală a artistei.

