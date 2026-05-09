Amendă uriașă pentru șoferii care nu au acest lucru în mașină. Se întâmplă de la 1 iulie 2026

De: Elisa Tîrgovățu 09/05/2026 | 16:17
De la 1 iulie se schimbă regulile. Amenzi mai dure pentru șoferii care nu respectă Codului Rutier
Trusa medicală auto are o perioadă de valabilitate limitată stabilită de producător, care în general variază între doi și cinci ani, în funcție de elementele sterile din componență. După expirarea acestui termen, materialele din interior nu mai sunt considerate sigure pentru utilizare, iar trusa nu mai îndeplinește cerințele legale.

Potrivit reglementărilor, șoferii trebuie să se asigure că trusa este omologată, completă și în termen de valabilitate, conform standardelor impuse de autorități. Cu alte cuvinte, aceasta trebuie să fie în stare bună și pregătită pentru utilizare în orice moment.

Conform Codul Rutier, trusa de prim ajutor auto trebuie să conțină materiale esențiale pentru intervenții de urgență în caz de accident, precum soluții dezinfectante, bandaje, plasturi, vată medicinală, mănuși de unică folosință, bandă adezivă și alte produse utile pentru tratarea leziunilor minore.

Ce trebuie să includă trusa medicală

Potrivit Ordinul Ministerului Sănătății nr. 623/1999, trusa medicală auto trebuie să includă și un dispozitiv pentru respirație gură-la-gură prevăzut cu valvă unidirecțională sau filtru, precum și ace de siguranță și o folie de supraviețuire izotermă.

În plus, legislația prevede ca recipientul trusei să fie rigid, fabricat dintr-un material plastic rezistent la șocuri, astfel încât conținutul să fie protejat și ușor de utilizat în situații de urgență.

În mod opțional, trusa sanitară auto poate include și alte echipamente medicale, precum folia termoizolantă, utilă pentru menținerea temperaturii corpului în situații de urgență sau accident.

Totodată, deși legislația nu interzice în mod expres desigilarea trusei, în practică aceasta poate fi considerată neconformă dacă nu mai este completă și nu își păstrează caracterul steril.

Autoritățile atrag atenția că o trusă de prim ajutor auto incompletă sau deteriorată este considerată, în practică, echivalentă cu lipsa acesteia. Astfel, dacă ai folosit din conținutul ei sau dacă sigiliul este rupt și lipsesc anumite elemente, există riscul de a fi sancționat în cazul unui control.

Recomandarea polițiștilor este ca, după utilizare sau în situația în care nu mai este completă, trusa să fie înlocuită ori refăcută integral, astfel încât să respecte în permanență normele în vigoare și standardele de omologare.

Cât vor scoate din buzunare șoferii care circulă cu trusă medicală neconformă

Conform Codul Rutier, lipsa trusei medicale auto sau utilizarea uneia neconforme (incompletă ori expirată) este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni.

Această încadrare înseamnă, de regulă, 4 sau 5 puncte de amendă, ceea ce se traduce într-o sancțiune cuprinsă între 810 și 1.012,5 lei.

În prezent, un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei, însă de la 1 iulie acesta ar urma să crească la 216,2 lei, odată cu majorarea salariului minim pe economie. În aceste condiții, valoarea totală a amenzii va crește proporțional, ajungând aproximativ între 864,8 și 1.081 de lei.

Potrivit legislației, șoferii au posibilitatea să achite jumătate din minimul sancțiunii în termen de 15 zile de la primirea amenzii, conform antena3.

