Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi

Un proiect legislativ aflat în dezbaterea Parlamentului propune modificarea Codului Rutier prin reintroducerea probei practice în poligon pentru obținerea permisului de conducere categoria B, etapă eliminată în urmă cu aproximativ trei decenii.

Inițiativa este prezentată ca o măsură menită să îmbunătățească nivelul de pregătire al viitorilor șoferi și să reducă riscurile din trafic.

Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani

Propunerea prevede ca examenul practic să fie împărțit în două etape: o probă tehnică desfășurată în poligon și o probă de conducere pe drumurile publice. Accesul la traseu ar urma să fie permis doar candidaților care promovează prima etapă, aceasta devenind o condiție obligatorie pentru continuarea examinării.

Proba tehnică ar include manevre considerate esențiale pentru controlul vehiculului, precum plecarea din rampă, mersul în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Inițiatorii susțin că evaluarea exclusiv în trafic nu permite o verificare uniformă a acestor manevre, ceea ce afectează calitatea pregătirii.

Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi

Argumentele aduse în sprijinul proiectului vizează creșterea siguranței rutiere. Lipsa unei evaluări tehnice în mediu controlat ar permite intrarea în trafic a unor șoferi care nu stăpânesc suficient vehiculul, iar statisticile Poliției Rutiere și analizele European Transport Safety Council arată că România se menține printre statele europene cu cele mai multe decese rutiere raportate la populație, multe accidente implicând conducători auto fără experiență.

Inițiatorii afirmă și că această schimbare ar alinia România la practicile existente în alte state europene, unde proba în poligon sau un echivalent al acesteia este păstrată ca etapă obligatorie în formarea șoferilor, exemple fiind Germania, Polonia, Italia sau Ungaria.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. În cazul aprobării, noile reguli ar urma să fie aplicate după o perioadă de tranziție de aproximativ șase luni, necesară pentru adaptarea infrastructurii de examinare.

