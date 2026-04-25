Acasă » Știri » Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi

Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi

De: David Ioan 25/04/2026 | 12:41
Un proiect legislativ aflat în dezbaterea Parlamentului propune modificarea Codului Rutier prin reintroducerea probei practice în poligon pentru obținerea permisului de conducere categoria B, etapă eliminată în urmă cu aproximativ trei decenii.

Inițiativa este prezentată ca o măsură menită să îmbunătățească nivelul de pregătire al viitorilor șoferi și să reducă riscurile din trafic.

Propunerea prevede ca examenul practic să fie împărțit în două etape: o probă tehnică desfășurată în poligon și o probă de conducere pe drumurile publice. Accesul la traseu ar urma să fie permis doar candidaților care promovează prima etapă, aceasta devenind o condiție obligatorie pentru continuarea examinării.

Proba tehnică ar include manevre considerate esențiale pentru controlul vehiculului, precum plecarea din rampă, mersul în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Inițiatorii susțin că evaluarea exclusiv în trafic nu permite o verificare uniformă a acestor manevre, ceea ce afectează calitatea pregătirii.

Argumentele aduse în sprijinul proiectului vizează creșterea siguranței rutiere. Lipsa unei evaluări tehnice în mediu controlat ar permite intrarea în trafic a unor șoferi care nu stăpânesc suficient vehiculul, iar statisticile Poliției Rutiere și analizele European Transport Safety Council arată că România se menține printre statele europene cu cele mai multe decese rutiere raportate la populație, multe accidente implicând conducători auto fără experiență.

Inițiatorii afirmă și că această schimbare ar alinia România la practicile existente în alte state europene, unde proba în poligon sau un echivalent al acesteia este păstrată ca etapă obligatorie în formarea șoferilor, exemple fiind Germania, Polonia, Italia sau Ungaria.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. În cazul aprobării, noile reguli ar urma să fie aplicate după o perioadă de tranziție de aproximativ șase luni, necesară pentru adaptarea infrastructurii de examinare.

CITEŞTE ŞI: Tarifele Metrorex cresc de la 1 mai. Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte de demisie

Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii nu au mai putut face nimic
Știri
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii…
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Știri
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Invenția care schimbă jocul în Ucraina: Avionul utilitar devenit asasin de drone
go4it.ro
Invenția care schimbă jocul în Ucraina: Avionul utilitar devenit asasin de drone
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii ...
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii nu au mai putut face nimic
Astrologul Sanda Ionescu, avertismentul momentului pentru luna mai: „Se amplifică războiul!”
Astrologul Sanda Ionescu, avertismentul momentului pentru luna mai: „Se amplifică războiul!”
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Descoperire incredibilă în energie. Lemnul care generează curent și noaptea ar putea rescrie viitorul
Descoperire incredibilă în energie. Lemnul care generează curent și noaptea ar putea rescrie viitorul
A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria ...
A fost abandonată la naștere și își caută mama după 40 de ani. Mesajul sfâșietor al Anei Maria din București a emoționat mii de oameni
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Vezi toate știrile