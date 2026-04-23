Tarifele Metrorex cresc de la 1 mai. Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte de demisie

Călătoria cu metroul va deveni mai scumpă începând cu 1 mai, după ce tariful pentru o singură utilizare crește de la 5 la 7 lei.

Ordinul de majorare a fost semnat de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cu o zi înainte de a-și depune demisia din Guvernul Bolojan.

Tarifele Metrorex cresc de la 1 mai

Potrivit Metrorex, ajustarea tarifelor – aplicată atât biletelor, cât și abonamentelor – reprezintă o creștere medie de aproximativ 40%. Compania estimează că această modificare va aduce venituri suplimentare de peste 10 milioane de lei lunar:

„Creșterea medie este de circa 40%, ceea ce înseamnă o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de aproximativ 10.271,68 mii lei”.

Noile prețuri prevăd 7 lei pentru o călătorie, în loc de 5 lei. Cartelele cu două călătorii vor costa 10 lei, față de 14 lei anterior, iar cele cu 10 călătorii se vor scumpi de la 40 la 55 de lei.

Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte de demisie

Abonamentele vor avea, de asemenea, tarife mai mari. Abonamentul lunar ajunge la 140 de lei, față de 100 de lei, iar cel anual crește de la 900 la 1.300 de lei. Abonamentul lunar redus pentru donatorii de sânge urcă de la 50 la 70 de lei.

Studenții, care beneficiază de o reducere de 90%, vor plăti mai mult pentru titlurile de călătorie. Astfel, 10 călătorii cu reducere vor costa 5,50 lei, în loc de 4 lei, iar abonamentul lunar va fi 14 lei, față de 10 lei.

Ultima ajustare a tarifelor Metrorex a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, iar cartela de 10 călătorii de la 25 la 40 de lei. Tot atunci, abonamentul pe 6 luni a urcat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

