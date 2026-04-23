Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră. Ce decizie au luat autoritățile, după ce femeia pe care a călcat-o pe trecerea de pietoni a murit

Problemele pentru Kader Keita continuă. Acesta a fost chemat miercuri, 22 aprilie, la Brigada Rutieră și în fața Procurorului de caz. Autoritățile au luat o decizie importantă, după ce victima sa a încetat din viață la spital.

Fotbalistul Rapidului, Kader Keita are probleme uriașe cu legea din România. El a călcat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni, a plecat de la locul accidentului și nu a spus nimic clubului. A fost prins la câteva ore distanță de polițiști și dus la audieri. Inițial, fapta sa a fost pusă sub control judiciar, însă decesul femeii a schimbat cursul anchetei. În plus, el a fost dus din nou în fața procurorului, care a luat o decizie majoră.

Ce hotărâre au luat autoritățile în cazul lui Keita

Mijlocașul echipei Rapid, în vârstă de 25 de ani, trece prin momente complicate. În dimineața zilei de 3 martie, atunci când se întorcea de la rugăciune a călcat o femeie care traversa regulamentar. Accidentul a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar el a plecat de la incident. Mai mult, în cursul aceleiași zile, Kader Keita s-a prezentat la antrenament, fără să spună clubului despre tragedie. La câteva ore distanță, polițiștii l-au identificat și l-au dus la audieri. Inițial s-a luat măsura controlului judiciar, iar propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost respinsă.

Victima se afla în stare gravă la spital, însă situația s-a înrăutățit și medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Acest lucru a schimbat cursul anchetei. Deși timp de o lună de zile jucătorul a fost pe terenul de fotbal fără probleme, decizia actualizată a procurorului l-ar putea pune în dificultate. Miercuri, 22 aprilie, bărbatul s-a prezentat din nou în fața autorităților și au luat o nouă hotărâre. Procurorul de caz a modificat încadrarea, iar acum este cercetat pentru ucidere din culpă. În plus, controlul judiciar a fost prelungit pentru încă 60 de zile, iar printre interdicții se numără și faptul că jucătorul giuleștean nu are voie să părăsească țara. Cu toate acestea, chiar dacă a fost informat oficial cu privire la schimbarea încadrării faptei, procurorul nu a cerut arest preventiv.

