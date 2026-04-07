A murit femeia lovită cu mașina de Kader Keita. Ce se întâmplă acum cu jucătorul Rapidului

O femeie de 68 de ani, lovită pe o trecere de pietoni din București de fotbalistul Rapidului, Kader Keita, a murit după mai bine de o lună de spitalizare.

Victima fusese internată la Spitalul Floreasca, unde medicii au încercat să îi stabilizeze starea, însă leziunile suferite s au agravat treptat, iar femeia nu a mai putut fi salvată.

Decesul schimbă complet direcția anchetei. Odată cu moartea victimei, fapta va fi încadrată ca ucidere din culpă, iar procedura penală continuă automat, fără a mai fi nevoie de o plângere din partea familiei.

Accidentul s a produs în dimineața zilei de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae, în Sectorul 2. Polițiștii au fost chemați prin 112 după ce femeia a fost găsită întinsă pe carosabil, cu răni la nivelul capului. Inițial, aceasta le-a spus salvatorilor că ar fi căzut, însă ulterior medicii au constatat că leziunile indicau un impact cu un vehicul.

Ce se întâmplă acum cu jucătorul Rapidului

După apariția suspiciunilor, o echipă de la Brigada Rutieră s a deplasat la spital pentru verificări suplimentare. În urma investigațiilor, s a stabilit că femeia fusese victima unui accident rutier, iar șoferul implicat părăsise locul faptei fără acordul autorităților.

Cazul a fost preluat de polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți, care au reușit să identifice rapid persoana responsabilă. Autorul a fost confirmat ca fiind un tânăr de 26 de ani, fotbalist al Rapidului. Acesta a fost găsit și dus la audieri pentru continuarea cercetărilor.

