Dumitru Dragomir, acuzaţii grave la adresa FRF. Cum îi învinuiește, după ce Mircea Lucescu a ajuns în stare gravă

Dumitru Dragomir a avut o reacție fermă după ce starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat grav, antrenorul fiind internat în comă la Spitalul Universitar de Urgență București.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Federația Română de Fotbal a greșit atunci când l-a numit pe tehnician la conducerea echipei naționale, în contextul presiunii intense din fotbalul românesc.

Dumitru Dragomir, acuzaţii grave la adresa FRF

Vestea privind infarctul suferit de Mircea Lucescu a provocat îngrijorare în lumea sportului. Fostul selecționer a fost transferat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde medicii îl supraveghează permanent.

Dumitru Dragomir a declarat că nu poate comenta aspectele medicale, însă își exprimă speranța că antrenorul va depăși acest moment critic.

„Sunt în relații proaste cu cunoștințele mele medicale, nu pot să vorbesc eu despre starea lui. Eu mă rog la Dumnezeu să își revină. Am auzit că a mai avut și un început de boală, care ar fi contribuit. E păcat să se piardă o asemenea valoare”, a spus acesta.

Fostul șef al LPF a povestit că s-a întâlnit cu Mircea Lucescu cu aproximativ trei săptămâni înainte de agravarea stării sale, chiar înaintea meciului României cu Turcia.

„Acum vreo trei săptămâni, înainte cu câteva zile de meciul cu Turcia, m-am întâlnit cu el și i-am zis: “Ce îți mai trebuie, mă, fratele meu, să intri în vâltoarea asta?”. “Nu, că încerc să fac și eu ceva bun pentru fotbal”. El în permanență a fost un optimist. Este o figură extraordinară”, a relatat Dragomir.

Cum îi învinuiește, după ce Mircea Lucescu a ajuns în stare gravă

Acesta a criticat decizia Federației de a-l readuce pe Lucescu într-o funcție atât de solicitantă la o vârstă înaintată.

„Și Federația, părerea mea, a greșit. Când angajezi un om de 81 de ani, îl iei pe semnătură. Sunt curios dacă federația a făcut așa ceva. Ei l-au luat pe Mircea Lucescu ca să arunce vina pe el, că știau că nu se califică”, a afirmat fostul oficial.

Dragomir a vorbit și despre presiunea uriașă din fotbal, pe care o consideră devastatoare pentru cei implicați.

„Fotbalul te macină, îți distruge personalitatea. Este o presiune din partea familiei, a mass-media, a suporterilor. Fotbalul este un război: săptămâna asta câștigi, săptămâna viitoare pierzi. Fotbalul este prăpăstios, este o nenorocire”, a spus el.

În final, Dragomir a transmis un mesaj de respect familiei Lucescu, pe care spune că o cunoaște foarte bine.

„Cunosc toată familia, toți foarte bine educați, asta în mare măsură datorită doamnei Neli. Și Răzvan, și copilul lui Răzvan, și nepoții au o educație aleasă. E de felicitat Mircea Lucescu din toate punctele de vedere”.

