Serialul cu care Netflix vrea să dea lovitura. Fanii îl compară cu „Stranger Things” și „Wednesday”

De: Daniel Matei 23/05/2026 | 00:50
Serialul Locke & Key, difuzat de Netflix, este adesea descris de critici și fani ca o combinație între atmosfera misterioasă din Stranger Things și tonul întunecat și adolescentin asociat producțiilor precum Wednesday.

Adaptarea benzilor desenate semnate de Joe Hill și Gabriel Rodríguez a devenit rapid una dintre producțiile fantasy-horror populare ale platformei.

Povestea urmărește familia Locke, care se mută în vechea casă ancestrală Keyhouse după moartea violentă a tatălui. Acolo, cei trei frați descoperă o serie de chei magice care deschid uși către realități diferite, oferă puteri neașteptate sau declanșează fenomene supranaturale periculoase. În scurt timp, descoperirea acestor obiecte misterioase atrage și o entitate demonică ce își dorește să pună mâna pe ele, potrivit Screen Rant.

Criticii au remarcat că serialul păstrează o combinație de elemente: mister, dramă de familie și aventură supranaturală, într-un format accesibil publicului tânăr. Deși materialul sursă avea un ton mai apropiat de horror, adaptarea Netflix a mutat accentul către fantasy și dramă adolescentină, o direcție similară cu alte producții de succes ale platformei.

De ce este comparat cu „Stranger Things” și „Wednesday”

Locke & Key este adesea asociat cu Stranger Things datorită structurii sale bazate pe copii sau adolescenți care descoperă o lume ascunsă plină de pericole și mistere supranaturale. Ambele producții mizează pe ideea de grup restrâns de tineri care devin centrul unei lupte mai mari decât ei.

În același timp, atmosfera întunecată, stilizată și accentul pe identitate și maturizare îl apropie de estetica serialului Wednesday, produs de Netflix și inspirat din universul familiei Addams.

Elementul central al poveștii rămâne casa Keyhouse, un loc plin de uși secrete și chei care pot deschide nu doar spații fizice, ci și dimensiuni sau abilități mentale. Această idee a transformat serialul într-un „puzzle fantasy” care combină misterul cu aventura.

Pe parcursul celor trei sezoane, serialul a urmărit nu doar lupta cu forțele supranaturale, ci și procesul de vindecare al familiei după pierderea tatălui, un fir narativ important pentru evoluția personajelor.

