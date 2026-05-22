Filmul SF care a impresionat publicul de la Cannes. Spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției

De: Daniel Matei 22/05/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia
Festivalul de la Cannes a fost impresionat anul acesta de apariția unui blockbuster SF sud-coreean despre care criticii spun deja că este unul dintre cele mai spectaculoase filme prezentate în ultimii ani pe Croazetă.

„Hope”, noul lungmetraj regizat de Na Hong-jin, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate titluri ale festivalului după ce spectatorii au început să aplaude chiar în timpul proiecției, un moment extrem de rar la Cannes, potrivit G4Media.

Potrivit publicației italiene Il Post, reacția sălii a fost provocată de o secvență de aproape o oră, descrisă de mulți critici drept una dintre cele mai intense demonstrații de cinema spectaculos văzute vreodată la festival.

Filmul combină science-fiction-ul, thrillerul și elementele horror într-o poveste care se desfășoară într-un mic oraș din Coreea de Sud aflat în apropierea graniței cu Coreea de Nord. Ceea ce începe ca investigarea unui incident misterios se transformă rapid într-o criză de proporții, cu creaturi extraterestre și scene de acțiune de amploare.

Filmul reprezintă revenirea lui Na Hong-jin

„Hope” marchează revenirea regizorului Na Hong-jin după o pauză de aproape zece ani. Cineastul sud-coreean nu a mai lansat un film din 2016, când a regizat thrillerul horror „The Wailing”, considerat de mulți unul dintre cele mai bune filme asiatice ale ultimului deceniu. În tot acest timp, regizorul ar fi lucrat aproape exclusiv la universul „Hope” și la posibile continuări ale proiectului.

Producția este considerată una dintre cele mai scumpe realizate vreodată în Coreea de Sud și are o distribuție internațională impresionantă. Din film fac parte Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hwang Jung-min, Zo In-sung și Jung Ho-yeon, cunoscută publicului din serialul „Squid Game”.

Criticii au avut reacții împărțite după premieră, însă majoritatea au fost de acord că „Hope” oferă un spectacol cinematografic ieșit din comun. Unii au lăudat ambiția uriașă a proiectului și scenele de acțiune spectaculoase, în timp ce alții au descris filmul drept „haotic”, „exagerat” sau „prea lung”.

Cu toate acestea, reacția publicului de la Cannes a transformat deja „Hope” într-unul dintre cele mai comentate filme ale anului. Producția va ajunge în cinematografe în vara lui 2026.

