James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”

James Cameron pregătește schimbări importante pentru următoarele filme din universul „Avatar”. Celebrul regizor a declarat că explorează noi tehnologii pentru a realiza „Avatar 4” și „Avatar 5” mai rapid și cu bugete mai mici decât producțiile anterioare.

Într-un interviu acordat pentru podcastul Empire Film, Cameron a recunoscut că filmele din franciză sunt „extrem de costisitoare” și necesită foarte mult timp pentru producție. Regizorul spune că obiectivul său este ca următoarele două pelicule să fie realizate „în jumătate din timp și la două treimi din cost”, potrivit gamesradar.com.

Cineastul lucrează deja la identificarea unor tehnologii și metode noi de producție care să eficientizeze procesul din spatele spectaculoaselor efecte vizuale din universul „Avatar”.

„Știi, voi mai scrie câteva lucruri. Am mai multe proiecte la care lucrez. Iar Avatar 4 și 5 sunt încă în plan. Vom analiza noi tehnologii pentru a încerca să le realizăm mai eficient. Pentru că sunt incredibil de costisitoare și necesită foarte mult timp. Vreau să le facem în jumătate din timp și la două treimi din costuri. Acesta este obiectivul meu. Așa că probabil ne va lua aproximativ un an să găsim soluția potrivită”, a declarat el.

La un moment dat, James Cameron a declarat că era pregătit să renunțe la franciza „Avatar” dacă al treilea film, „Avatar: Fire and Ash”, nu ar fi avut succes la box office. Din fericire pentru studio, acest lucru nu s-a întâmplat, iar pelicula a depășit pragul de un miliard de dolari în încasări. Astfel, Cameron a devenit primul regizor din istorie cu patru filme consecutive care au trecut de acest prag impresionant.

Când apar „Avatar 4” și „Avatar 5”

Cu toate acestea, doar aproximativ o treime din „Avatar 4” a fost filmată până acum, iar pentru cel de-al cincilea film mai este încă mult de lucru. Recent, Cameron a declarat că realizarea celui de-al patrulea film este „foarte probabilă”.

„Sper să ajungem să le facem, pentru că sunt două povești incredibile care transmit tot ceea ce Jim a vrut să spună pentru binele nostru, ca locuitori ai Pământului, ca oameni”, a declarat Sigourney Weaver, care o interpretează pe Kiri, fiica adoptivă Na’vi, într-un interviu pentru GamesRadar+, acordat în timpul promovării filmului „The Mandalorian and Grogu”. „Dar orice vor decide să facă este în regulă.”

„Avatar 4” este programat să ajungă în cinematografe pe 21 decembrie 2029, iar „Avatar 5” ar urma să fie lansat pe 19 decembrie 2031.

