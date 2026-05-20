Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”

James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”

De: Daniel Matei 20/05/2026 | 22:10
James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

James Cameron pregătește schimbări importante pentru următoarele filme din universul „Avatar”. Celebrul regizor a declarat că explorează noi tehnologii pentru a realiza „Avatar 4” și „Avatar 5” mai rapid și cu bugete mai mici decât producțiile anterioare.

Într-un interviu acordat pentru podcastul Empire Film, Cameron a recunoscut că filmele din franciză sunt „extrem de costisitoare” și necesită foarte mult timp pentru producție. Regizorul spune că obiectivul său este ca următoarele două pelicule să fie realizate „în jumătate din timp și la două treimi din cost”, potrivit gamesradar.com.

Cineastul lucrează deja la identificarea unor tehnologii și metode noi de producție care să eficientizeze procesul din spatele spectaculoaselor efecte vizuale din universul „Avatar”.

„Știi, voi mai scrie câteva lucruri. Am mai multe proiecte la care lucrez. Iar Avatar 4 și 5 sunt încă în plan. Vom analiza noi tehnologii pentru a încerca să le realizăm mai eficient. Pentru că sunt incredibil de costisitoare și necesită foarte mult timp. Vreau să le facem în jumătate din timp și la două treimi din costuri. Acesta este obiectivul meu. Așa că probabil ne va lua aproximativ un an să găsim soluția potrivită”, a declarat el.

La un moment dat, James Cameron a declarat că era pregătit să renunțe la franciza „Avatar” dacă al treilea film, „Avatar: Fire and Ash”, nu ar fi avut succes la box office. Din fericire pentru studio, acest lucru nu s-a întâmplat, iar pelicula a depășit pragul de un miliard de dolari în încasări. Astfel, Cameron a devenit primul regizor din istorie cu patru filme consecutive care au trecut de acest prag impresionant.

Când apar „Avatar 4” și „Avatar 5”

Cu toate acestea, doar aproximativ o treime din „Avatar 4” a fost filmată până acum, iar pentru cel de-al cincilea film mai este încă mult de lucru. Recent, Cameron a declarat că realizarea celui de-al patrulea film este „foarte probabilă”.

„Sper să ajungem să le facem, pentru că sunt două povești incredibile care transmit tot ceea ce Jim a vrut să spună pentru binele nostru, ca locuitori ai Pământului, ca oameni”, a declarat Sigourney Weaver, care o interpretează pe Kiri, fiica adoptivă Na’vi, într-un interviu pentru GamesRadar+, acordat în timpul promovării filmului „The Mandalorian and Grogu”. „Dar orice vor decide să facă este în regulă.”

„Avatar 4” este programat să ajungă în cinematografe pe 21 decembrie 2029, iar „Avatar 5” ar urma să fie lansat pe 19 decembrie 2031.

CITEȘTE ȘI:

Anunț important pentru fanii seriei „Stăpânul Inelelor”. Când va fi lansat noul film și ce actori vor face parte din distribuție

Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien
Showbiz internațional
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Showbiz internațional
Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2” atacă producătorii: „Montajul a fost brutal”
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
Gandul.ro
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”....
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Sebastian Stan, declarații explozive la Cannes: actorul acuză cenzură și presiuni în America lui Trump: „Suntem într-un loc foarte rău”
Adevarul
Sebastian Stan, declarații explozive la Cannes: actorul acuză cenzură și presiuni în America...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat mort. Cine a fost făcut vinovat
Mediafax
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat...
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
Gandul.ro
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție,...
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că ...
Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că este „rupt de realitate”
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: ...
Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul ...
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul publicului!
Cabral a făcut “terapie” în noua lui jucărie de 100.000 €. După divorțul de Andreea, vedeta ...
Cabral a făcut “terapie” în noua lui jucărie de 100.000 €. După divorțul de Andreea, vedeta de la Pro TV și-a găsit refugiul
Vezi toate știrile