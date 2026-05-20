Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său

De: Alina Drăgan 20/05/2026 | 22:33
Fiul lui Costel Biju, tătic pentru prima oară
Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul manelistului, a devenit tătic pentru prima oară. Antonia, soția acestuia, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota zece din partea medicilor. Tony One a dat veștile cele mari și în mediul online și a dezvăluit și ce nume a ales pentru fiul său.

În luna octombrie a anului trecut, Tony One și Antonia făceau nuntă mare. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial, iar la final de an anunțau și că urmează să devină părinți. Aceștia au făcut și un gender reveal la momentul respectiv, iar ambii părinți garantau că o să aibă un băiețel, iar dorința le-a fost împlinită.

Astăzi, 20 mai, a venit pe lume fiul lui Tony One și al Antoniei. Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Fiul lui Costel Biju a fost alături de soția sa în ziua cea mare și a postat în mediul online și prima imagine cu bebelușul.

De asemenea, acesta a dezvăluit și ce nume va purta micuțul. Băiețelul o să se numească Abel Dimitrie. Tony One este acum în al nouălea cer și toată atenția sa se concentrează pe micuț și partenera lui. Acesta i-a adus Antoniei un buchet uriaș de trandafiri albi.

Fiul lui Costel Biju, tătic pentru prima oară

„Mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu”

Tony One și Antonia formează de ceva timp un cuplu. Cei doi se înțeleg de minune, iar în urmă cu ceva timp fiul lui Costel Biju spunea că a găsit femeia perfectă pentru el. Se pare că aceștia se înțeleg din toate punctele de vedere și speră ca mariajul lor să fie unul lung și fericit.

„Nu mi-aş fi imaginat acum un an că voi avea o soţie, pentru că eu sunt pretenţios, mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu, de la comunicare la fizic, tot. M-am bucurat mult că am găsit-o pe Antonia şi că mă înţeleg aşa bine cu ea”, ne declara Tony One.

 

