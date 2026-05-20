Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că este „rupt de realitate”

Actorul Sebastian Stan a stârnit un val de reacții după declarațiile făcute la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde a vorbit despre situația politică din Statele Unite și a stârnit reacții puternice în mediul online.

Starul de origine română, cunoscut pentru rolul din „The Apprentice”, în care l-a interpretat pe Donald Trump, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că Statele Unite se află „într-un moment foarte, foarte prost”, făcând referire la probleme legate de media, cenzură și climatul politic actual, potrivit Page Six.

Declarațiile sale au devenit rapid virale și au împărțit internetul în două tabere: susținători care i-au dat dreptate și critici care l-au acuzat că este „rupt de realitate” și departe de viața oamenilor obișnuiți.

Ce a spus Sebastian Stan

În cadrul conferinței de presă, Sebastian Stan a spus că situația actuală din SUA „nu este o glumă” și că există probleme serioase legate de libertatea de exprimare și modul în care funcționează presa și instituțiile.

Stan, care l-a interpretat pe Donald Trump în filmul biografic din 2024, a vorbit despre situația actuală din Statele Unite în timp ce se afla la Festivalul de la Cannes pentru promovarea noului său film, „Fjord”.

„Sincer, nu este deloc un motiv de glumă. Chiar nu este. Cred că ne aflăm într-un moment foarte, foarte prost. Chiar cred asta. Și, sincer să fiu, când te uiți la ceea ce se întâmplă, dacă vorbim despre concentrarea puterii în media, cenzură, amenințări, procesele care par să nu se mai termine, dar care de fapt nu duc nicăieri… semnele erau evidente. Noi ne-am confruntat cu toate acestea în timpul filmului”, a povestit actorul.

Stan și-a amintit și controversele din jurul filmului „The Apprentice” înainte ca acesta să fie prezentat la Cannes în 2024.

„Cu trei zile înainte de festival, nici măcar nu eram siguri că filmul va fi proiectat la Cannes. Așa că poate oamenii acordă acum mai multă atenție acelui film și cred că va rezista în timp tocmai din acest motiv. Dar am trecut prin toate acestea înainte de Jimmy Kimmel, Stephen Colbert și ceilalți. Mi-aș dori să nu fie așa”, a spus el.

Critici în mediul online

Însă nu toată lumea a fost de acord cu evaluarea sumbră făcută de Sebastian Stan despre situația din Statele Unite, iar criticii actorului au susținut că starul Marvel este rupt de realitatea cu care se confruntă majoritatea americanilor.

„Idioții ăștia trăiesc într-o bulă. Niciun american adevărat nu gândește așa”, a comentat un utilizator pe platforma X.

„Aha, da. Un multimilionar le spune oamenilor cât de groaznică este această țară. Că oamenii sunt oprimați, există cenzură și nu mai există speranță. Apropo, vă rog să plătiți 18 dolari pe bilet și să mergeți să-mi vedeți filmul”, a scris o altă persoană.

Un alt comentator a spus: „Opiniile elitelor nu mai contează deloc. Elitele sunt cei care trăiesc în vile de milioane de dolari, în comunități păzite de agenți de securitate, cu venituri uriașe și fără nicio legătură cu cetățenii obișnuiți. Sunt complet rupți de realitate”.

Pe de altă parte, unii utilizatori l-au lăudat pe actor pentru faptul că a vorbit despre probleme care, în opinia lor, depășesc politica partizană.

„Nu este vorba doar despre Trump, ci despre întregul sistem al super PAC-urilor”, a scris un utilizator. „Nu vă mai lăsați distrași doar de Trump, el este simptomul unei probleme mult mai mari. Sunteți deranjați de simptom și ignorați boala”. „Wow, acesta ar putea fi cel mai absurd șir de comentarii pe care l-am văzut vreodată”, a scris altcineva. „Credeam că americanii s-au trezit în sfârșit în privința lui Trump, dar văd că doar niște idioți sunt supărați de ceea ce Sebastian spune pe bună dreptate”, a mai scris un utilizator.

CITEȘTE ȘI:

Sebastian Stan rupe tăcerea despre „The Batman Part II”. Actorul promite un film care „îi va da pe spate” pe fani

Sebastian Stan și iubita lui au atras toate privirile la Cannes. Annabelle Wallis și-a afișat pentru prima dată burtica de gravidă pe covorul roșu