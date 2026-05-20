Nicolae Voiculeț, mesaj tulburător de pe patul de spital. Cu ce probleme se confruntă maestrul naiului : ”Sunt 10 zile de când sunt aici”

Momente extrem de grele pentru maestrul naiului Nicolae Voiculeț. Se pare că artistul se confruntă cu probleme de sănătate grave, iar de zece zile este internat. De pe patul de spital, acesta a transmis un mesaj emoționant pentru fanii săi, pe care i-a rugat să îi fie alături în aceste momente dificile.

Maestrul naiului Nicolae Voiculeț traversează o perioadă extrem de dificilă. Acesta are câteva probleme de sănătate, care îi pun chiar în pericol cariera artistică. Recent, artistul a oferit mai multe detalii despre problemele cu care se confruntă.

Nicolae Voiculeț, mesaj tulburător de pe patul de spital

Recent, printr-o postare în mediul online, naistul Nicolae Voiculeț și-a anunțat fanii că starea sa nu este deloc una bună, iar de zece zile este internat în spital. Acesta nu a dezvăluit prea multe despre natura problemei sale, însă se pare că totul are legătură cu respirația, fapt ce îi pune în pericol cariera.

Artistul a mărturisit că în aceste clipe simte că are nevoie de toată susținerea fanilor săi și i-a îndemnat pe aceștia să se roage pentru el.

„Dragii mei, vă scriu dintr-o perioadă grea a vieții mele. Nu mă simt bine și încă lupt să-mi recapăt puterea și respirația. Sunt 10 zile de când sunt aici. Pentru un om care și-a dedicat viața transformând respirația în sunet, poate cea mai grea încercare este să învețe din nou să respire cu răbdare, cu credință și cu speranță. Nu obișnuiesc să cer ajutor. Dar astăzi simt nevoia să vă spun sincer că am nevoie de voi. De rugăciunile voastre, de gândurile voastre bune și de energia oamenilor care încă mai cred în lumină, în muzică și Dumnezeu. M-am gândit mult la copilăria mea, la Munții Bucegi și la liniștea din care s-a născut primul meu sunet. Și poate tocmai de aceea cred că omul nu este cu adevărat singur atunci când iubirea oamenilor îl însoțește. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, care v-ați rugat pentru mine și care mi-ați fost aproape în tăcere. Respir. Lupt. Cred. Cu recunoștință, Nicolae Voiculeț”, a fost mesajul transmis de artist, în mediul online.

