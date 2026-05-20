OMS avertizează că epidemia de Ebola din Congo ar putea crește. Sunt 139 de decese suspecte, iar virusul s-ar fi răspândit timp de două luni fără a fi detectat

De: Daniel Matei 21/05/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că actualul focar de Ebola din Republica Democratică Congo ar putea fi mai extins decât se credea inițial, după ce au fost raportate 139 de decese suspecte, iar numărul cazurilor este așteptat să crească.

Potrivit datelor prezentate de OMS, citate de Reuters, epidemia ar fi circulat nedetectată timp de aproximativ două luni, ceea ce a îngreunat semnificativ eforturile de control și intervenție în zonele afectate.

Autoritățile sanitare au raportat aproximativ 600 de cazuri suspecte și 139 de decese suspectate, în timp ce 51 de cazuri au fost confirmate în Republica Democratică Congo și două în Uganda, semnalând extinderea transfrontalieră a virusului.

OMS a precizat că situația este complicată de întârzieri în depistare și de dificultăți logistice în zonele afectate, unde infrastructura medicală este limitată.

Epidemia ar fi circulat „timp de două luni” fără a fi detectată

OMS a declarat anterior că focarul reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional, din cauza riscului ridicat de răspândire regională, mai ales după confirmarea cazurilor în Uganda.

Deși riscul global este considerat scăzut, autoritățile internaționale avertizează că situația din teren rămâne instabilă și greu de controlat. Experții OMS cred că virusul s-ar fi răspândit timp de aproape două luni înainte de a fi identificat oficial, posibil în urma unui eveniment de tip „super-spreader”, cum ar fi o înmormântare sau un focar într-o unitate medicală.

Întârzierea diagnosticului a fost pusă pe seama lipsei de testare rapidă și a suprapunerii simptomelor cu alte boli endemice din regiune, precum malaria sau febra tifoidă. În ciuda intervenției OMS și a sprijinului internațional, echipele medicale se confruntă cu lipsuri de echipamente, capacitate redusă de testare și dificultăți în urmărirea contacților.

Statele Unite și alte țări au anunțat sprijin financiar pentru combaterea focarului, însă autoritățile sanitare spun că resursele rămân insuficiente pentru amploarea crizei.

