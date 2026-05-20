Andi Constantin l-a învins pe Bogdan Vlădău în gala RXF! Primele declarații după meci: ”Una este planul și alta execuția”

De: Simona Vlad 20/05/2026 | 23:48
Andi Constantin l-a învins pe Bogdan Vlădău în gala RXF! Meciul dintre cei doi a fost unul dintre cele mai urmărite momente din ultima gală RXF. Cei doi au intrat în ring într-un duel amical, însă intensitatea confruntării a fost demnă de o luptă profesionistă. Invitați la emisiunea lui Dan Capatos, Andi și Bogdan ne-au dezvăluit ce nu s-a văzut pe scena de la RXF! CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Andi Constantin a recunoscut că a simțit din plin forța adversarului său încă din primele schimburi de lovituri. Influencerul a preferat o strategie calculată, încercând să controleze distanța din ring. Vezi emisiunea integrală aici!

„Meciul, din punctul meu de vedere, a fost exact cum mi-am dorit. Am stat la distanță, am controlat meciul de la secunda unu până la ultima secundă. Nu m-am expus riscului nenecesar. Am încasat câteva lovituri și la kilogramele alea se simt imediat. Chiar și o lovitură mică îți clatină serios căpățâna. Nu te riști și nu pui barba acolo la bătaie.”

Andi a dezvăluit că plănuise să-l preseze pe Bogdan Vlădău în repriza secundă, după ce îi studia stilul. Totuși, lucrurile au devenit mai complicate atunci când adversarul său a continuat să avanseze în ring.

„Strategia mea cu antrenorul a fost să-l tatonez în prima repriză. În a doua începeam să-l dezmembrez. El continua să facă pasul în față și trebuia să-l taxez.”

Bogdan Vlădău a explicat că experiența minimă și pregătirea scurtă și-au spus serios cuvântul în timpul confruntării. Acesta ne-a mărturisit că a avut doar două săptămâni de antrenament înaintea galei RXF.

„A fost primul meu meci. Am avut două săptămâni efectiv de pregătire. Am încercat să fac două antrenamente pe zi, dar asta nu m-a ajutat foarte tare. Eu personal sunt mai mult decât mulțumit de ce s-a întâmplat. Una este planul și alta execuția. În capul meu făceam foarte multe, dar corpul nu prea mai asculta. Singura chestie care se putea întâmpla era să intrăm într-un schimb mai dur de lovituri. Acolo oricare dintre noi putea să-și ia knockout. La 100 de kilograme lucrurile se schimbă imediat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

