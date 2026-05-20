Semnificația biblică a numelui pe care Tony One și soția l-au ales pentru băiețelul lor

Fiul lui Costel Biju este în al nouălea cer! Astăzi, 20 mai, acesta a devenit tătic pentru prima oară. Soția sa a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a fost primit cu mare bucurie de întreaga familie. Tony One a postat în mediul online prima imagine cu bebelușul și a dezvăluit și ce nume va purta acesta. Ce semnificație are numele ales de Antonia și Tony One?

În luna octombrie a anului trecut, Tony One și Antonia făceau nuntă mare. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial, iar la final de an anunțau și că urmează să devină părinți. Aceștia au făcut și un gender reveal la momentul respectiv, iar ambii părinți garantau că o să aibă un băiețel, iar dorința le-a fost împlinită.

„Eu sunt mămica și cred că o să fie băiat”, spunea Antonia, la acea vreme. „Sunt tatăl copilului și sunt 100% sigur că o să fie băiat”, a spus și Tony One.

Ce semnificație are numele pe care Tony One l-a ales pentru fiul său

Antonia a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a fost întâmpinat cu bucurie de întreaga familie. Tony One a postat în mediul online și prima fotografie cu bebelușul, prilej cu care a dezvăluit și ce nume poartă acesta.

Se pare că micuțul are două prenume și se numește Abel Dimitrie. Cele două prenume au fost alese atent și fiecare dintre ele are o semnificație aparte. Sunt nume cu rezonanță și aduc o încărcătură spirituală.

Abel este un nume cu încărcătură biblică. Abel este cel de-al doilea fiu al lui Adam și al Evei. El lucra ca păstor și a fost ucis din gelozie de fratele său mai mare, Cain, devenind prima victimă a unui omor din istoria omenirii. Din acest motiv, numele este asociat simbolic cu ideea de inocență, dreptate și martir. Numele provine din limba ebraică și este asociat cu sensibilitatea, puritatea și bunătatea.

Pe de cealaltă parte, Dimitrie este un nume de origine grecească, derivat din „Demetrios”, și este asociat cu fertilitatea, stabilitatea și belșugul. Și acest nume are o încărcătură religioasă, fiind legat de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de Mir.

