Fiul lui Costel Biju, dezvăluiri despre relația cu Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean. Tony One: „El este ca tatăl meu”

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat patru ani și care a ținut primele pagini ale presei mondene. Artistul și dansatoarea s-au iubit intens, au apărut împreună peste tot și au părut, pentru multă vreme un cuplu de neclintit. Mai mult, în perioada în care au format un cuplu, cei doi au fost nașii de cununie ai fiului lui Costel Biju și a soției sale. Tony One și Antonia au fost cununați de celebrul cuplu, iar acum, în cadrul CANCAN Exclusiv, finul Tony vorbește despre legătura cu BDLP, dar spune și în ce relații a rămas cu Cristina Pucean.

Tony One a fost invitatul din această săptămână din cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, care poate fi urmărită duminică, începând cu ora 18:00. Fiul lui Costel Biju a vorbit, printre altele, despre legătura de suflet pe care o are cu nașul lui și al Antoniei de cununie, Bogdan de la Ploiești. Tony a rămas în relații foarte bune cu nașul lui, în ciuda faptului că BDLP și Cristina nu mai sunt împreună, dar și cu dansatoarea. Mai mult, cu toate că celebrul său tată, Costel Biju, este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi, Tony spune că vrea să îi urmeze stilul de cântat nașului său, BDLP, pe care îl apreciază enorm.

Tony One vrea să o ia pe urmele nașului său: „Bogdan este modelul meu în ceea ce privește cariera”

CANCAN Exclusiv: Ce relație ai cu Bogdan?

Tony One: Cea mai frumoasă relație din lume. Nașul meu este ca tatăl meu, ca fratele meu, este totul.

CANCAN Exclusiv: De asta l-ai și ales să vă cunune alături de Cristina?

Tony One: Da, normal. Vorbim nonstop, ieșim afară. Vorbim și cu Cristina, mai ales Antonia, vorbește cu Cristina. Nașul meu este modelul meu în ceea ce privește cariera, în zona lui vreau să mă îndrept.

CANCAN Exclusiv: Deci aveți o relație foarte frumoasă?

Tony One: Da, da.

Fiul lui Costel Biju, despre cele mai emoționante momente de la nunta sa: „Am plâns toată noaptea”

Evenimentul a fost unul impresionant și a găzduit 900 de persoane. Mulți au fost cei care au stat alături de cei doi miri, și, pe lângă nașii Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucea, în prim plan a fost Costel Biju care s-a ocupat ca mirii să aibă cele mai frumoase momente din viață. Tony și-a amintit de cât de emoționantă a fost nunta sa în cadrul interviului oferit.

Tony One: Am avut 400 de invitați la nuntă și ne-am trezit cu 800-900 de invitați și am fost nevoiți să punem mese și pe scenă. Mă bucur că au fost oameni frumoși, m-am bucurat să-i văd și pe cei neinvitați. Nunta și dacă ar fi fost cea mai ieftină din lume, pentru mine ar fi fost cea mai frumoasă și plină de sentimente. Orice moment creat de mine, de Antonia și de tata, căci el a avut multe surprize pentru noi, a fost emoțional și sentimental. Am plâns încontinuu, toată noaptea de emoții.

