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Delia, criticată în mediul online pentru că și-a făcut cumpărăturile în vacanță dintr-un supermarket. Care a fost răspunsul artistei

De: Denisa Crăciun 14/06/2026 | 20:03
Delia, criticată pe TikTok/ sursa foto: social media
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Delia Matache se află în vacanță în Zermatt, o stațiune celebră din Elveția. Aceasta a fost văzută de un român în timp ce se afla într-un supermarket pentru a-și face cumpărăturile. Bărbatul a rămas surprins să vadă că nu a ales luxul și a criticat-o dur pe TikTok prin intermediul unui videoclip. 

Delia este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. În timpul liber, atunci când nu are concerte sau nu se află în studio, vedeta călătorește. De această dată, a ajuns în Zermatt, o stațiune din Elveția, aflată în Alpi. Cântăreața a fost observată într-un supermarket, unde a intrat să facă câteva cumpărături. Bărbatul, român și el, și-a dat seama că este ea și a analizat-o atent. A fost surprins să vadă că este îmbrăcată lejer, că este într-un simplu magazin și că nu s-a cazat la un hotel de lux. Acesta a făcut un videoclip care a devenit rapid viral și a ajuns chiar la ea, astfel că Delia a venit cu un răspuns ferm.

Delia Matache, criticată pentru că își face cumpărăturile dintr-un supermarket

Delia a descoperit pasiunea pentru călătorit și sport în urmă cu mulți ani. În această perioadă, cântăreața se află în Zermatt, Elveția, iar un bărbat român a văzut-o într-un simplu supermarket. Pentru că a fost surprins a făcut un videoclip pe TikTok în care povestea cum a decurs întâlnirea.

Intru aseară într-un supermarket ca să-mi cumpăr câteva lucruri și când să pun mâna pe un coș din acela de cumpărături, observ că o doamnă blondă dorește să facă același lucru. Eu, băiat educat fiind, îi înmânez coșul respectiv și îmi iau eu altul. Merg mai departe și ea zice Thak you, bineînțeles și când deodată, în momentul în care îmi cântăream niște fructe aud două voci românești. Întorc capul și văd că este doamna blondă care vorbea cu tovarășa ei. După voce îmi dau imediat seama cine e și o întreb: sunteți aici în vacanță sau lucrați și ea îmi răspunde: vacanță, a povestit bărbatul.

Ulterior, bărbatul a început să o critice pe vedetă că nu a ales o viață de lux.

Vreau să spun doamna Delia, că mi-ai inspirat un vibe așa, foarte prost. Îmi aduc aminte de mine acum zece ani, de când mergeam și eu în câte o vacanță și n-aveam bani și mergeam să-mi cumpăr mâncăruri din supermarket, adică nu judec, fiecare face ce dorește, a continuat el.

Cum a răspuns Delia criticilor

După ce videoclipul a ajuns la ea, vedeta a făcut o postare, pentru a-i răspunde bărbatului care o critică. Aceasta a scris și un mesaj prin care spunea ce și-a cumpărat, dar a subliniat că și în România merge la supermarket.

Superb. 5 kiwi…2 ape…ciocolată cu alune…jeleuri acrișoare…doi wursti elvețieni…un gel de duș cu ph neutru…pt spălat la…„doamnaa da’ suntem la televizoor”…aaa și două pungi de alge cu sare. Asta era în coș…Să știți că și acasă mă duc la supermarket, a scris Delia.

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Cum arată Delia Matache în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

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