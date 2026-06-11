Delia a fost plagiată! Munca artistei a fost furată: „De ce iei video-urile oamenilor? Aia e munca noastră”

Artista Delia (44 de ani) și maestrul Andrei Tudor s-au trezit, peste noapte, prinși la mijloc într-o escrocherie de proporții. Scandalul a pornit după ce i s-a furat videoclipul hitului „Analog”

Recent, Delia a lansat o variantă simfonică a piesei „Analog”, un proiect grandios realizat alături de Orchestra Simfonică București, sub bagheta lui Andrei Tudor, cu un aranjament orchestral spectaculos realizat chiar de dirijor, acompaniată de tenorul Bogdan Mihai și de peste 70 de instrumentiști. Varianta originală a piesei este semnată de Delia și Alex Cotoi.

Delia și Andrei Tudor au fost plagiați

Totul a fost minunat până când piesa „Analog” a fost masacrată și folosită abuziv de un soft de ultimă generație. Când a văzut că numele și imaginea îi sunt târâte în acest proiect ilegal, dirijorul Andrei Tudor a explodat pur și simplu de furie.

„Nu mi-am dat niciodată acordul pentru utilizarea numelui, imaginii sau presupusei mele contribuții la această producție. Nu am colaborat cu această artistă și nu am participat în niciun fel la realizarea acestei înregistrări.

Din ceea ce aud, materialul pare să fi fost generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără nicio contribuție artistică din partea mea. Dacă este într-adevăr cazul, situația ridică întrebări serioase despre respectarea drepturilor artiștilor și despre utilizarea imaginii unei persoane fără consimțământ”, a spus el pe contul său de Facebook.

Problema drepturilor de autor și a furtului de identitate prin intermediul tehnologiei de ultimă oră devine o amenințare reală pentru lumea artistică. Maestrul a spus că este extrem de îngrijorat de direcția în care se îndreaptă lucrurile.

„Ceea ce mă preocupă cel mai mult este cine a creat acest material și cine a decis să asocieze numele sau imaginea mea cu el. Trăim într-o perioadă în care tehnologia poate crea aproape orice. Tocmai de aceea, respectul pentru drepturile de autor, identitatea și munca artiștilor devine mai important ca oricând”, a mai spus el.

„De ce iei video-urile oamenilor? Aia e munca noastră”

Și Delia a avut o reacție dură după ce a văzut ce s-a întâmplat. Artista a explicat că hoții digitali nici măcar nu s-au chinuit prea tare și că au profitat de faptul că în România încă nu există legi care să reglementeze acest fenomen periculos.

„Nici măcar nu s-au obosit să înlocuiască fețele oamenilor din videoclipul original. În cazul în care nu înțelegeți ce se întâmplă, un băiat din spatele unui cont AI, precum Lolita, generează videoclipuri fără să aibă drepturi asupra filmării. Poți genera ce vrei, pentru că încă nu există legi clare, dar de ce iei din videoclipurile oamenilor? De ce iei din videoclipul meu? Aia este munca noastră.”

Nu era de ajuns că sunt antrenate generații întregi de modele AI pe baza conținutului nostru. Acum îți iau cu totul videoclipul, te înlocuiesc și pun pe altcineva în locul tău”, a spus Delia pe Instagram.

Fanii din mediul online au reacționat imediat ce au mirosit frauda. Secțiunile de comentarii s-au umplut de mesaje dure, părerile fiind împărțite între panică și revoltă maximă. În timp ce unii dau vina pe vidul legislativ, alții cer intervenția de urgență a legii.

„Nu AI e de vină, ci cei care îl folosesc în modul acesta.” „Dacă nu se intervine, acesta e doar începutul.” „Se aude clar că este AI, dar asocierea este gravă. Ar trebui sesizate organele competente.” „Este nevoie de reglementări și de unitate între artiști pentru a putea controla acest fenomen”, sunt doar câteva dintre comentarii.

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