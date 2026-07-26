Zodia care își găsește marea iubire la final de iulie, potrivit lui Neti Sandu: „Întâlniți pe cineva”

Finalul lunii iulie aduce vești excelente pentru un anumit semn zodiacal, mai ales când vine vorba despre viața sentimentală. Astrele creează un context favorabil pentru noi începuturi, iar acești nativi își pot întâlni acum marea dragoste. Cine sunt norocoșii zodiacului?

Ultimele zile ale lunii sunt marcate de influențe astrale care favorizează apropierea, consolidarea relațiilor și apariția unor povești de iubire promițătoare. Energia acestei perioade îi încurajează pe mulți nativi să lase trecutul în urmă și să fie mai deschiși către noi experiențe. Pentru o anumită zodie, însă, destinul pare să pregătească o întâlnire care le poate schimba complet viața sentimentală.

Zodia care își găsește marea iubire la final de iulie

Pentru Berbeci, perioada următoare se anunță una dintre cele mai bune din ultimele luni. Au noroc pe toate planurile, dar mai ales în ceea ce privește dragostea. Cei care sunt singuri au șanse mari să cunoască o persoană alături de care vor simți încă din primele momente că există o conexiune specială. Astrele le recomandă să nu se grăbească și să lase relația să evolueze în mod firesc.

Potrivit lui Neti Sandu, această întâlnire poate reprezenta începutul unei povești de iubire, însă este important ca Berbecii să privească lucrurile cu atenție și să nu se lase duși de val. Trebuie să înainteze cu pași mici, dar siguri, spre ceea ce poate să fie marea lor poveste de dragoste.

„Se poate să întâlniți pe cineva care să fie pe lungimea voastră de undă și să dați timp relației să crească frumos, să vedeți dacă vă armonizați. E cineva care speră să primească atenția voastră și o să vă evaluați șansele de a fi împreună, să nu vă amăgiți”, spune Neti Sandu.

Nici Berbecii care sunt deja implicați într-o relație nu sunt ocoliți de influențele benefice ale astrelor. Pentru acești nativi, finalul lunii iulie poate aduce un plus de stabilitate și încredere în cuplu. Unele relații se pot consolida, iar discuțiile despre viitor devin tot mai serioase.

Pentru unii nativi aceasta poate fi perioada în care decid să facă pasul cel mare, fie că este vorba despre mutarea împreună, logodnă sau chiar planuri de căsătorie. Astrele îi încurajează să își asculte inima, dar și să construiască relațiile pe baze solide, astfel încât ceea ce începe acum să reziste în timp.

CITEȘTE ȘI:

Horoscop chinezesc azi, 26 iulie 2026. O zodie primește vești despre bani, alta își rezolvă o problemă veche

Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe