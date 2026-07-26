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Rapperul britanic 21 Savage, în doliu! Nepotul său de 14 ani a murit

De: Denisa Crăciun 26/07/2026 | 11:20
Rapperul britanic 21 Savage, în doliu! Nepotul său de 14 ani a murit
21 Savage, în doliu/ sursa foto: social media
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Artistul britanic 21 Savage este în doliu. Nepotul acestuia, în vârstă de 14 ani, pe care îl considera ca pe propriul copil, s-a stins din viață. Acesta ar fi recurs la un gest necugetat, după ce și-a împușcat accidental sora. 

Cunoscutul rapper, 21 Savage, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Familia sa a trecut printr-o tragedie cumplită. Un băiat pe care l-a considerat nepot încă de la o vârstă fragedă s-a stins din viață la doar 14 ani. Adolescentul suferea după decesul surorii sale, pe care el a împușcat-o mortal, accidental. Artistul a transmis un mesaj emoționant în mediul online, prin care îi aducea un ultim omagiu.

Rapper britanic, în doliu după decesul nepotului său de 14 ani

21 Savage este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi britanici. El are un succes impresionant, însă acum traversează o perioadă grea. Bărbatul a suferit o pierdere uriașă. Sora adolescentului, Seven Shirley, avea 12 ani și a murit împușcată accidental de propriul frate într-o casă din Stockbridge, la sud-est de Atlanta. Băiatul a rămas șocat de cele întâmplate, iar în urma tragediei a recurs la un gest necugetat.

De asemenea, apropiații sunt devastați de această situație. Bunica adolescentului susține că cel mai probabil îi era frică să nu ajungă la închisoare.

Atât de repede a luat băiatul acea decizie de a se sinucide. Probabil stătea acolo și se gândea: «O să ajung la închisoare, o să râdă de mine…» și n-a mai putut suporta, a spus bunica băiatului, conform New York Post.

Artistul l-a omagiat pe tânăr în mediul online. El a postat o imagine cu el, alături de mai multe inimi frânte.

21 Savage, în doliu/ sursa foto: social media
21 Savage, în doliu/ sursa foto: social media

Cum a ajuns arma la adolescent

Familia și cei apropiați nu își explică nici acum cum a ajuns băiatul în posesia armei. Mai mult decât atât, vor ca persoana care i-a dat arma să plătească pentru fapta sa.

Nu știm. Trebuie luate măsuri împotriva persoanei care a vândut arma aceea, pentru că, dacă el nu ar fi cumpărat-o niciodată, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată, a mai spus bunica lui.

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