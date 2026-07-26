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Un sportiv internațional și-a luat viața, la doar 38 de ani. Soția a făcut anunțul în ziua aniversării lor

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 10:00
Un sportiv internațional și-a luat viața, la doar 38 de ani. Soția a făcut anunțul în ziua aniversării lor
Un sportiv internațional și-a luat viața, la doar 38 de ani /Foto: Instagram
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Este doliu în lumea sportului internațional! Jordan Devey, fost campion în NFL, s-a stins din viață. Se pare că fostul jucător de fotbal american și-a pus capăt zilelor la vârsta de doar 38 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public chiar de către soția acestuia. Cei doi ar fi sărbătorit în curând 15 ani de căsătorie. Jordan Devey a lăsat în urmă o soție îndurerată și patru copii.

Tragedia a avut loc în data de 21 iulie, atunci când Jordan Devey a recurs la un gest necugetat. Acesta s-a sinucis și a lăsat în urmă multă durere. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către Linsey Devey, soția regretatului sportiv. Aceasta a transmis tragica veste chiar în ziua în care trebuiau să aniverseze 15 ani de căsnicie.

„Astăzi ar fi fost a 15-a noastră aniversare. Am umplut pereții caselor noastre și inimile noastre cu nenumărate amintiri, bucurii, greutăți și victorii. Am adus pe lume patru copii minunați care au ochii tăi, pistruii tăi și compasiunea ta. Ai fost eroul nostru, iar inimile noastre suferă în absența ta. Te iubim. Ne e dor de tine. Și, așa cum mi-ai spus în ultimele tale cuvinte: «O să vorbim curând»”, a transmis Linsey Devey, în mediul online.

Și-a luat viața la doar 38 de ani

Jordan Devey a jucat 7 ani în NFL și a adunat 44 de apariții, la New England Patriots, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Oakland Raiders și Buffalo Bills. În 2015, și-a trecut în palmares Super Bowl-ul cu Patriots, deși nu a evoluat în partida contra celor de la Seattle Seahawks, 28-24.

După retragerea din activitatea de jucător profesionist în 2021, Jordan Devey s-a dedicat antrenoratului, ocupând funcția de antrenor al liniei ofensive la liceul Eagle High School din Idaho. El a lăsat în urmă o soție și patru copii cu vârste între 2 și 11 ani.

Pentru moment, nu se cunosc motivele pentru care Jordan Devey ar fi recurs la gestul extrem. Însă, părinții acestuia au vorbit despre importanța sănătății mentale și bănuiesc că fostul sportiv ar fi suferit de o boală cerebrală degenerativă cauzată de traumatisme repetate la nivelul capului.

Este vorba despre encefalopatie cronică, o boală cerebrală care apare, în general, în urma loviturilor repetate la cap. De-a lungul timpului au existat numeroase cazuri de foști jucători de fotbal american care au avut această boală, care se manifestă prin pierderi de memorie, modificări de comportament și depresie.

 

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