Fotbalistul Ferran Torres, tot mai apropiat de Ana Mena, fosta iubită a lui Oscar Casas: „Există imagini și martori”

În timpul petrecerii organizate după victoria Spaniei din finala Cupei Mondiale 2026, martorii au observat o chimie între fotbalistul Ferran Torres și cântăreața Ana Mena. Află mai multe detalii!

Ferran Torres și Ana Mena, tot mai apropiați

Potrivit Sport.es, cei doi ar fi fost surprinși într-o ipostază apropiată în timpul petrecerilor organizate după triumful echipei naționale. Informația a fost dezbătută și în emisiunea „Vamos a ver”, unde jurnalista Patricia Pardo a discutat cele mai recente informații despre presupusa relație.

În prezent, Ana Mena este singură după ce ea și actorul Óscar Casas, rolul principal din filmul „Desire” de pe Netflix, s-au despărțit de comun acord la începutul verii. Jurnalistul Javi Hoyos susține că ruptura celor doi a fost amiabilă.

„Se iubesc foarte mult, dar amândoi au ajuns la concluzia că cel mai bine era să încheie relația”, a explicat acesta într-un videoclip publicat pe TikTok.

Atacantul lui FC Barcelona nu mai are o relație după despărțirea de Martina Hunter.

Au participat la aceeași petrecere

Ferran Torres și Ana Mena au fost prezenți la petrecerea organizată în Piața Cibeles, cât și la un eveniment privat care a avut loc în unul dintre cele mai cunoscute cluburi de noapte din Madrid.

Jurnalistul Gerard Romero a mărturisit pe Twitch că a văzut între cei doi „o chimie foarte bună”. Acesta susține că un indiciu care trădează o posibilă apropiere este faptul că Ana Mena a purtat tricoul cu numărul 7, același număr pe care Ferran Torres îl are la naționala Spaniei.

Până în prezent, nici Ferran Torres și nici Ana Mena nu au comentat informațiile apărute în presa spaniolă. Cei doi nu au confirmat existența unei relații amoroase, dar nici nu au infirmat toate speculațiile apărute în ultimele zile.

Presa din Spania susține că există dovezi

Patricia Pardo spune că între cei doi ar fi existat „o posibilă apropiere, un joc de seducție, un flirt”. Aceasta susține și că ar exista dovezi ale apropierii lor romantice.

„Există imagini și martori care i-au văzut foarte tandri într-un club de noapte”, a declarat aceasta.

Potrivit jurnalistei Paloma Barrientos, primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, este cel care a observat că Ferran Torres și Ana Mena sunt tot mai apropiați. Ba mai mult, spune că Ana ar fi suferit mult după despărțirea de Oscar Casas și acum face orice să depășească perioada neplăcută din viața ei.

„A existat un martor care a fost chiar primarul Madridului”, a afirmat Barrientos.

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