Suporterii Argentinei contestă victoria Spaniei. Peste 80.000 de oameni au semnat o petiție pentru rejucarea finalei Cupei Mondiale 2026

La câteva zile după finala Cupei Mondiale din 2026, câștigată de Spania cu 1-0 în fața Argentinei, peste 80.700 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită FIFA să reprogrameze meciul.

Inițiatorii susțin că arbitrajul a influențat decisiv rezultatul, însă regulamentul forului internațional face ca o astfel de solicitare să aibă șanse aproape inexistente de a fi acceptată. Potrivit Euronews, petiția a fost lansată pe platforma Change.org de suportera argentiniană Gisela Sanchez, care îl acuză pe arbitrul sloven Slavko Vincic de o prestație „controversată și coruptă” și cere FIFA să analizeze din nou deciziile luate în timpul finalei.

Petiția nu poate schimba rezultatul finalei

Autorii petiției nu prezintă însă dovezi verificate care să susțină acuzațiile de corupție, bazându-se în principal pe imagini și interpretări distribuite pe rețelele sociale.

Mai mult, regulamentul FIFA prevede că un meci poate fi rejucat doar în circumstanțe excepționale, precum încălcări grave ale regulamentului competiției sau alte situații stabilite de organismele competente înainte ca rezultatul să fie confirmat oficial. O petiție online, indiferent de numărul de semnături, nu produce niciun efect juridic sau sportiv asupra rezultatului unei partide.

Nu este prima petiție de acest fel

Euronews amintește că situații similare au existat și în trecut. După finala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Argentina în fața Franței, peste 200.000 de suporteri francezi au semnat o petiție prin care cereau rejucarea meciului din cauza arbitrajului. Solicitarea nu a avut însă niciun efect.

Unul dintre puținele precedente în care FIFA a dispus rejucarea unui meci datează din 2006, când partida de calificare la Cupa Mondială dintre Uzbekistan și Bahrain a fost repetată din cauza unei erori tehnice de arbitraj, nu ca urmare a unor decizii controversate din timpul jocului.

FIFA a deschis deja o anchetă

Deși nu analizează posibilitatea rejucării finalei, FIFA a deschis o anchetă disciplinară privind incidentele produse după fluierul final. Investigația vizează altercațiile dintre jucătorii celor două echipe, comportamentul unor membri ai delegației Argentinei și alte incidente petrecute în timpul ceremoniei de premiere.

În ciuda controversei și a numărului mare de semnături strânse de petiție, Spania rămâne campioana mondială din 2026, iar, potrivit regulamentelor în vigoare, rezultatul finalei nu poate fi schimbat printr-o astfel de inițiativă.

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