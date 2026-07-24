Acasă » Știri » (P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor

(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 13:06
(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor
(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Zgomotul metalic al vechilor chei din fontă tinde să devină o simplă amintire într-o epocă dominată de digitalizare și automatizări rapide. Securitatea clădirilor moderne a trecut printr-o transformare tehnologică radicală, mutând accentul de la barierele fizice greoaie la circuite electronice inteligente.

Vezi cum a transformat tehnologia banala încuietoare și descoperă soluțiile de top care definesc siguranța în prezent.

Trecerea de la pârghii mecanice la impulsuri electrice

Primele încercări de automatizare au apărut din necesitatea de a controla căile de acces de la distanță, fără deplasarea fizică a unui paznic. Soluția inițială a fost zăvorul electromagnetic simplu, un mecanism acționat de o bobină care elibera limba broaștei la primirea unui curent continuu de 12V.

Acest tip de feronerie poate fi inclus pe lista inovațiilor majore din a doua jumătate a secolului trecut, fiind baza primelor interfoane montate la bloc. Sistemul prezenta totuși limitări tehnice evidente, deoarece lipsa alimentării cu energie lăsa ușa blocată sau, din contră, complet deschisă, în funcție de configurația aleasă. Vezi gama de yale disponibilă la Fernand pentru că ai de unde alege.

Revoluția adusă de cartelele magnetice în spațiile comerciale

Marile lanțuri hoteliere și clădirile corporative au solicitat rapid o flexibilitate mult mai mare decât putea oferi un simplu buton montat la recepție. Astfel au apărut cititoarele de cartele cu bandă magnetică, urmate îndeaproape de tehnologia de proximitate RFID, utilizată mult și în prezent.

Se folosește cardul sau tagul de acces pentru a transmite un cod unic criptat către unitatea centrală de control a clădirii. Această etapă a permis, pentru prima dată în istorie, stocarea unui jurnal complet al intrărilor și anularea instantanee a permisiunilor pentru o cartelă pierdută.

Era conectivității wireless aduce deblocarea direct din buzunar

Tehnologia actuală a eliminat complet barierele fizice dintre utilizator și sistemul de închidere, integrând protocoale de comunicare de tip Bluetooth și Wi-Fi. Astfel, broasca electrică modernă nu mai depinde de rețele complexe de cabluri ascunse în pereți, funcționând cu baterii independente de mare autonomie.

Poți să gestionezi accesul în locuință de la mii de kilometri depărtare, generând coduri numerice unice valabile doar câteva ore. Totodată, poți trimite o cheie virtuală pe telefonul unui prieten sosit în vizită sau să verifici de la birou dacă ai încuiat ușa principală când ai plecat în grabă. La Fernand.ro poți alege inclusiv model pentru poarta si grilaj.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Câștiguri de top la cazino în România
Știri
(P) Câștiguri de top la cazino în România
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
Știri
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea de contracte. 500.000 de euro găsiți la percheziții
Gandul.ro
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Adevarul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se...
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt
Digi24
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dana Roba îl pune la punct pe Daniel Balaciu, după ce a spus că a luat-o „din milă”: „Eu aduceam banii în casă!”
Click.ro
Dana Roba îl pune la punct pe Daniel Balaciu, după ce a spus că a...
Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport
Digi 24
Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în...
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot
Digi24
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului...
Un control rutier s-a transformat într-un dosar penal. Oferta de 100 de lei făcută unui polițist
Promotor.ro
Un control rutier s-a transformat într-un dosar penal. Oferta de 100 de lei făcută unui...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea de contracte. 500.000 de euro găsiți la percheziții
Gandul.ro
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
(P) Câștiguri de top la cazino în România
(P) Câștiguri de top la cazino în România
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au ...
Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au recolte de grâu”
Motivul neașteptat pentru care Shania Twain a lipsit de la nunta lui Taylor Swift: „M-a invitat”
Motivul neașteptat pentru care Shania Twain a lipsit de la nunta lui Taylor Swift: „M-a invitat”
Adevărul despre concertul cu scandal al lui Jador din Torino! Mardare, noi dezvăluiri la Dan Capatos ...
Adevărul despre concertul cu scandal al lui Jador din Torino! Mardare, noi dezvăluiri la Dan Capatos Show: „Nu i-a dat nimeni nicio palmă”
Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”
Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”
Vezi toate știrile