(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor

Zgomotul metalic al vechilor chei din fontă tinde să devină o simplă amintire într-o epocă dominată de digitalizare și automatizări rapide. Securitatea clădirilor moderne a trecut printr-o transformare tehnologică radicală, mutând accentul de la barierele fizice greoaie la circuite electronice inteligente.

Vezi cum a transformat tehnologia banala încuietoare și descoperă soluțiile de top care definesc siguranța în prezent.

Trecerea de la pârghii mecanice la impulsuri electrice

Primele încercări de automatizare au apărut din necesitatea de a controla căile de acces de la distanță, fără deplasarea fizică a unui paznic. Soluția inițială a fost zăvorul electromagnetic simplu, un mecanism acționat de o bobină care elibera limba broaștei la primirea unui curent continuu de 12V.

Acest tip de feronerie poate fi inclus pe lista inovațiilor majore din a doua jumătate a secolului trecut, fiind baza primelor interfoane montate la bloc. Sistemul prezenta totuși limitări tehnice evidente, deoarece lipsa alimentării cu energie lăsa ușa blocată sau, din contră, complet deschisă, în funcție de configurația aleasă. Vezi gama de yale disponibilă la Fernand pentru că ai de unde alege.

Revoluția adusă de cartelele magnetice în spațiile comerciale

Marile lanțuri hoteliere și clădirile corporative au solicitat rapid o flexibilitate mult mai mare decât putea oferi un simplu buton montat la recepție. Astfel au apărut cititoarele de cartele cu bandă magnetică, urmate îndeaproape de tehnologia de proximitate RFID, utilizată mult și în prezent.

Se folosește cardul sau tagul de acces pentru a transmite un cod unic criptat către unitatea centrală de control a clădirii. Această etapă a permis, pentru prima dată în istorie, stocarea unui jurnal complet al intrărilor și anularea instantanee a permisiunilor pentru o cartelă pierdută.

Era conectivității wireless aduce deblocarea direct din buzunar

Tehnologia actuală a eliminat complet barierele fizice dintre utilizator și sistemul de închidere, integrând protocoale de comunicare de tip Bluetooth și Wi-Fi. Astfel, broasca electrică modernă nu mai depinde de rețele complexe de cabluri ascunse în pereți, funcționând cu baterii independente de mare autonomie.

Poți să gestionezi accesul în locuință de la mii de kilometri depărtare, generând coduri numerice unice valabile doar câteva ore. Totodată, poți trimite o cheie virtuală pe telefonul unui prieten sosit în vizită sau să verifici de la birou dacă ai încuiat ușa principală când ai plecat în grabă. La Fernand.ro poți alege inclusiv model pentru poarta si grilaj.