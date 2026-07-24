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Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au recolte de grâu”

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 12:25
Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au recolte de grâu”
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Prefectul județului Buzău, Dimian Leonard, a venit cu noi informații după incidentul care a mobilizat autoritățile și a dus la emiterea unor mesaje RO-Alert în mai multe județe din țară. Oficialul a precizat că drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă deasupra județului Buzău și fragmentele rezultate au căzut într-o zonă agricolă, unde, din fericire, nu se aflau persoane.

Prefectul a explicat că resturile au ajuns în apropierea localității Padina, într-un perimetru nelocuit, motiv pentru care nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Prefectul județului Buzău vine cu noi informații

Totodată, acesta a precizat că s-a deplasat către locul incidentului pentru a verifica situația din teren. Dimian Leonard a declarat că singura problemă este că oamenii au recolte de grâu în zona în care a fost doborâtă drona.

„Drona a fost doborâtă deaspura județului Buzău, resturile au picat lângă Padina, e o zonă nelocuită în totalitate. Au fost atenționați oamenii de Insopectoratul de Urgență. Din info pe care le am, nu au fost pagube de niciun fel. Acum sunt în drum spre zona respectivă pentru a vedea unde a căzut drona. Este o zonă agricolă între Padina și Pogoarele. E o zonă unde oamenii au recolte de grâu. Dacă erau oameni pe câmp în timpul acela aș fi știut deja. Nu au fost oamenii acolo”, a spus prefectul.

Mesaj RO ALERT
Mesaj RO ALERT

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost interceptată de Forțele Aeriene. Șeful statului a explicat că misiunea a fost dusă la capăt de un pilot aflat la bordul unui avion F-16, iar intervenția a avut loc în jurul orei 11:00.

„A intrat o dronă în spațiul aerian românesc care a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un pilot de pe F-16. Zona era complet nelocuită de asta a putut să tragă de sus în jos”, a spus șeful statului.

Panică în mai multe județe

În paralel cu desfășurarea operațiunii militare, autoritățile au activat sistemul RO-Alert, avertizând populația din mai multe județe cu privire la riscul căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian. Printre primele localități în care a fost transmis mesajul s-a aflat municipiul Slobozia, iar locuitorii au fost sfătuiți să respecte toate recomandările până la ridicarea alertei.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert.

Faptul că avertizarea a ajuns și în Slobozia a atras atenția multor români, deoarece orașul nu se află în apropierea frontierei de est a țării, acolo unde astfel de notificări sunt la ordinea zilei. Ulterior, aria de avertizare a fost extinsă și către alte județe. Brăila și Constanța s-au numărat printre zonele în care populația a primit notificări similare, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a decis lărgirea perimetrului de alertă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a confirmat oficial decizia și a transmis că măsura a fost luată pentru protejarea populației din estul județului.

„SMFA a extins zona pentru ALERTA AERIANĂ. Zona vizată – estul județului Brăila. S-a transmis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT”, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

VEZI ȘI: Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”

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