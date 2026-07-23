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Câte clase și ce studii are Lamine Yamal, de fapt. Nimeni nu se aștepta la asta!

De: David Ioan 23/07/2026 | 18:37
Câte clase și ce studii are Lamine Yamal, de fapt. Nimeni nu se aștepta la asta!
Foto: Profimedia
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La 19 ani, Lamine Yamal este deja considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai lumii, iar ascensiunea sa rapidă a venit cu compromisuri, inclusiv în ceea ce privește educația. Atacantul Barcelonei și al naționalei Spaniei a fost nevoit să își ajusteze parcursul școlar pentru a face față ritmului intens al fotbalului de performanță.

Tânărul originar din cartierul Rocafonda, Mataró, a urmat cursurile primare la Escola Pereanton, unde, pe lângă materiile obișnuite, a participat la activități muzicale și a învățat să cânte la trombon.

Câte clase a absolvit Lamine Yamal

Odată cu intrarea în academia La Masía, programul său școlar a fost adaptat cerințelor sportivilor de elită, iar Yamal a finalizat învățământul secundar obligatoriu (ESO), echivalentul gimnaziului, printr-un sistem educațional la distanță coordonat de tutori. În prezent, fotbalistul urmează Bachillerato, ciclul preuniversitar din Spania, echivalent cu ultimele două clase de liceu, continuându-și studiile în paralel cu cariera sportivă.

Lamine Yamal a povestit că perioada debutului la prima echipă a Barcelonei a fost una complicată, fiind tot mai dificil să îmbine școala cu fotbalul.

„Într-o zi i-am spus mamei mele: «Mă duc la școală, dar nu o să fac nimic și o să mă pregătesc pentru antrenamentul de după-amiază». Ea nu înțelegea și mă certa, pentru că voia să învăț. Chiar și până în ziua în care am debutat la Barça îmi spunea că ar trebui să fiu la ore. În cele din urmă a înțeles că acesta era visul meu și m-a susținut”, a relatat jucătorul.

Povestea educației fotbalistului

Deși fotbalul îi ocupa aproape tot timpul, Yamal nu a renunțat complet la studii. În timpul Campionatului European din 2024, competiție câștigată de Spania și care l-a transformat într-un star internațional, el a dezvăluit că și-a luat materialele de studiu în cantonament pentru a susține examenele finale.

Fotbalistul spune că nu se vede urmând o facultate, însă nu regretă alegerile făcute.

„Mi-ar fi plăcut să am o carieră universitară, dar nu eram făcut pentru asta. Nu regret nimic, au fost experiențe care m-au format”, a declarat acesta.

Pentru a-și continua educația fără să își afecteze cariera sportivă, Yamal este înscris într-o instituție de învățământ din Barcelona dedicată sportivilor de performanță. Cursurile se desfășoară în principal online, iar prezența fizică este necesară doar pentru anumite activități sau evaluări, un model tot mai des întâlnit în rândul tinerilor sportivi din Spania.

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