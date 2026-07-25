S-a aflat cauza morții lui Bruno Betancor, fotbalistul uruguayan care a murit subit la doar 22 de ani

Fotbalul din Uruguay este în doliu după moartea lui Bruno Betancor. Jucătorul s-a stins din viață la vârsta de doar 22 de ani, în urma unui stop cardiac suferit brusc pe 22 iulie 2026. Află detalii!
Vestea tristă a fost anunțată în cursul zilei de joi de clubul Deportivo Italiano, echipă la care fotbalistul evolua în momentul decesului. Mesajul postat pe rețelele sociale a primit numeroase reacții și comentarii de adio din partea colegilor săi, dar și a suporterilor.
Ulterior, trecerea sa în neființă a fost confirmată și de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști din Uruguay. Aceștia au trimis un mesaj public de condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut.
„Ne exprimăm profundul regret pentru pierderea lui Bruno Betancor și suntem alături de familia și apropiații săi în aceste momente dificile”, a transmis organizația.
După vestea tristă, mai multe cluburi uruguayene au publicat mesaje de adio și regret în memoria fotbalistului Bruno Betancor. Printre acestea se află și Atletico Penarol:
”Club Atletico Penarol deplânge profund dispariția lui Bruno Betancor, jucător care a purtat culorile noastre în sezonul 2023 și a făcut parte din lotul care a câștigat Turneul Apertura din acel an”, a transmis clubul într-un comunicat.
În copilărie, tânărul de 22 de ani a jucat fotbal pentru copii la clubul Siete Estrellas, din cartierul Maroñas, Montevideo. Acolo a fost coleg cu Ignacio Sosa.
Tânărul s-a format la academia clubului Fénix și s-a alăturat echipei Under-19 a celor de la Peñarol în iunie 2022. A debutat la nivel profesionist pe 25 martie 2023, într-un meci din Primera División din Uruguay disputat împotriva formației Liverpool.
Un an mai târziu, Betancor s-a transferat în Chile sub formă de împrumut pentru Everton de Viña del Mar, club din prima ligă chiliană. A stat acolo un sezon, cu opțiunea de transfer definitiv. Ultima echipă la care a activat este Deportivo Italiano, potrivit Wikipedia.
CITEȘTE ȘI:
Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică
A fost stabilită cauza morții actriței Kaylee Hottle. Vedeta din „Godzilla vs. Kong” avea doar 18 ani