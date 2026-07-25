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S-a aflat cauza morții lui Bruno Betancor, fotbalistul uruguayan care a murit subit la doar 22 de ani

De: Irina Maria Daniela 25/07/2026 | 07:30
S-a aflat cauza morții lui Bruno Betancor, fotbalistul uruguayan care a murit subit la doar 22 de ani
S-a aflat cauza morții lui Bruno Betancor. Sursa foto: Instagram Deportivo Italiano
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Fotbalul din Uruguay este în doliu după moartea lui Bruno Betancor. Jucătorul s-a stins din viață la vârsta de doar 22 de ani, în urma unui stop cardiac suferit brusc pe 22 iulie 2026. Află detalii!

Cauza morții lui Bruno Betancor

Vestea tristă a fost anunțată în cursul zilei de joi de clubul Deportivo Italiano, echipă la care fotbalistul evolua în momentul decesului. Mesajul postat pe rețelele sociale a primit numeroase reacții și comentarii de adio din partea colegilor săi, dar și a suporterilor.

Ulterior, trecerea sa în neființă a fost confirmată și de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști din Uruguay. Aceștia au trimis un mesaj public de condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

„Ne exprimăm profundul regret pentru pierderea lui Bruno Betancor și suntem alături de familia și apropiații săi în aceste momente dificile”, a transmis organizația.

Val de mesaje de durere după moartea sa

După vestea tristă, mai multe cluburi uruguayene au publicat mesaje de adio și regret în memoria fotbalistului Bruno Betancor. Printre acestea se află și Atletico Penarol:

”Club Atletico Penarol deplânge profund dispariția lui Bruno Betancor, jucător care a purtat culorile noastre în sezonul 2023 și a făcut parte din lotul care a câștigat Turneul Apertura din acel an”, a transmis clubul într-un comunicat.

Cine a fost Bruno Betancor

În copilărie, tânărul de 22 de ani a jucat fotbal pentru copii la clubul Siete Estrellas, din cartierul Maroñas, Montevideo. Acolo a fost coleg cu Ignacio Sosa.

Tânărul s-a format la academia clubului Fénix și s-a alăturat echipei Under-19 a celor de la Peñarol în iunie 2022. A debutat la nivel profesionist pe 25 martie 2023, într-un meci din Primera División din Uruguay disputat împotriva formației Liverpool.

Un an mai târziu, Betancor s-a transferat în Chile sub formă de împrumut pentru Everton de Viña del Mar, club din prima ligă chiliană. A stat acolo un sezon, cu opțiunea de transfer definitiv. Ultima echipă la care a activat este Deportivo Italiano, potrivit Wikipedia.

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