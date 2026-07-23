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Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică

De: David Ioan 23/07/2026 | 22:39
Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică
Foto: Instagram
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O influenceriță din domeniul frumuseții a murit la doar 30 de ani, după ce a suferit complicații grave în timpul unei intervenții estetice realizate într-o clinică privată din Sinaloa, Mexic. Polițiștii au deschis o anchetă amplă pentru a stabili cu exactitate ce s‑a întâmplat în sala de operație și care au fost factorii care au dus la tragedie.

Adriana García, cunoscută în mediul online pentru activitatea ei și pentru comunitatea de peste 90.000 de urmăritori, nu a supraviețuit procedurii la care s‑a supus marți. Informația a fost confirmată de un comerciant din Mexic cu care aceasta colabora, implicat în vânzarea de adidași în ediție limitată și bijuterii de lux. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică, iar autoritățile continuă investigațiile. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Tragedie în Mexic

Reprezentanții companiei cu care Adriana lucra au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pe care aceasta l‑a avut asupra echipei:

„Astăzi ne luăm rămas bun de la un membru al familiei Drop Shop, amintindu-ne cu drag de caracterul ei minunat, de dăruirea ei și de momentele pe care le-am împărtășit cu ea”.

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Influenceriță moartă după o intervenție estetică

Ultima activitate a Adrianei pe Instagram datează din 1 iulie, când a publicat imagini din vacanța petrecută anul trecut la Los Cabos. În aprilie, când a împlinit 30 de ani, influencerița mărturisea că luna aniversară fusese umbrită de două pierderi importante: moartea tatălui și a bunicului.

„Doi oameni care au lăsat o amprentă profundă în viața și în inima mea. Bun venit, 30 de ani… cu o inimă plină de dragoste eternă pentru voi amândoi”, scria ea atunci.

Tragedia ridică semne de întrebare privind siguranța intervențiilor estetice realizate în anumite clinici private, iar autoritățile mexicane încearcă acum să stabilească responsabilitățile și circumstanțele exacte ale decesului.

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