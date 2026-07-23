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Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ore după inaugurare

De: Diana Cernea 23/07/2026 | 22:50
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ore după inaugurare
Sute de statuete cu Mozart la Salzburg, sursa-colaj CANCAN.RO
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Orașul natal al lui Wolfgang Amadeus Mozart marchează 270 de ani de la nașterea marelui compozitor printr-o instalație artistică inedită. Potrivit unei relatări publicate de Associated Press, sute de statuete aurii amplasate în Salzburg atrag mii de vizitatori, însă unele dintre ele au dispărut la scurt timp după inaugurare.

Sute de statuete cu Mozart, alături de câinele său

Fundația Mozarteum din Salzburg a inaugurat o instalație artistică formată din 300 de statuete aurii, fiecare având aproximativ 50 de centimetri înălțime. Lucrările au fost create de artistul german Ottmar Hörl și îl înfățișează pe Wolfgang Amadeus Mozart într-o ipostază diferită față de monumentele clasice. În loc să îl prezinte drept un geniu inaccesibil, artistul l-a reprezentat alături de Pimperl, câinele său preferat.

Mozart s-a născut pe 27 ianuarie 1756 în Salzburg, iar Fundația Mozarteum administrează muzeele dedicate compozitorului, organizează concerte și susține cercetarea operei sale.

„Nu am vrut să realizez încă un monument dedicat lui Mozart. Există deja destule. Am vrut să arăt latura lui umană, faptul că era un om obișnuit, în ciuda geniului său”, a declarat Ottmar Hörl pentru Associated Press.

Vizitatorii pot descoperi statuetele în mai multe locuri din oraș

Micile statui aurii au fost amplasate în Grădina Mirabell, locul unde Mozart și familia sa obișnuiau să se plimbe împreună cu câinii, dar și în apropierea fostei sale locuințe și în mai multe pavilioane din Salzburg.

În total au fost realizate 400 de statuete, însă doar 300 au fost expuse public. Restul sunt păstrate ca rezervă pentru a înlocui eventualele exemplare furate sau deteriorate. Măsura s-a dovedit a fi una inspirată.

„Două dintre ele au fost deja furate în ultimele ore”, a declarat Linus Klumpner, reprezentant al Fundației Mozarteum.

Scopul proiectului este să apropie publicul de muzica lui Mozart

Organizatorii spun că instalația nu urmărește doar să atragă turiști, ci și să îi determine pe oameni să descopere opera compozitorului.

„Ajungi aici, vezi în depărtare capetele aurii care strălucesc în soare și devii curios. Apoi începe un proces care este foarte important pentru noi: atragerea unui public nou către muzica lui Mozart”, explică Linus Klumpner.

Pentru artistul Ottmar Hörl, dispariția unor exponate nu este nicio surpriză. Acesta amintește că, în trecut, o întreagă instalație cu statui dedicate compozitorului Richard Wagner a fost furată în doar zece zile, în orașul german Bayreuth.

„Asta înseamnă spațiul public. Când lucrezi ca artist în spațiul public nu trebuie să te plângi de ceea ce se întâmplă acolo. Se poate ajunge de la vandalism până la furt. Așa stau lucrurile”, spune Hörl.

Statuetele pot fi cumpărate legal

Expoziția va putea fi vizitată până pe 30 august, iar cei care își doresc una dintre statuete nu trebuie să recurgă la furt. Fundația le pune în vânzare, în limita stocului disponibil, la prețul de 100 de euro bucata.

Ottmar Hörl este cunoscut pentru instalațiile sale de mari dimensiuni realizate din polimer. În 2010 a expus 10.000 de bufnițe din plastic la Atena, iar ulterior a creat și seria „Omagiu lui Dürer”, cu iepuri supradimensionați inspirați de celebra lucrare a pictorului Albrecht Dürer, expuși la Muzeul de Artă din Daegu, Coreea de Sud.

Artistul a stârnit și controverse în trecut. În 2009, procurorii germani au analizat posibilitatea deschiderii unei anchete după ce acesta a expus pitici de grădină aurii făcând salutul nazist. Investigația nu a mai fost începută, iar Hörl a susținut că lucrarea reprezenta o satiră la adresa ideologiei naziste, nu o formă de promovare a acesteia.

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