Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie”

Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie”

De: Daniel Matei 23/07/2026 | 22:10
Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Robbie Williams a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, mărturisind că retragerea din activitate i-a provocat o adevărată criză existențială. Artistul britanic spune că, după câțiva ani petrecuți departe de scenă, a ajuns să înțeleagă de ce unii oameni mor la scurt timp după pensionare.

Potrivit Express, fostul membru Take That a făcut dezvăluirile într-un interviu acordat lui Andrew Gold, în cadrul podcastului Heretics.

Artistul s-a retras din lumina reflectoarelor în 2006, după ce s-a confruntat cu presiunea celebrității, atenția constantă a presei și probleme de sănătate mintală. Privind în urmă, Robbie Williams spune că perioada de „pensie” nu i-a priit deloc.

„Am avut o criză existențială. M-am retras, m-am așezat pe canapea, mi-am luat un caftan din cașmir din Maroc și mi-am lăsat barbă pentru că îl văzusem pe Paul McCartney făcând asta după despărțirea de The Beatles. El arăta foarte bine, eu arătam ca un criminal în serie”, a povestit artistul.

Acesta a spus că și-a petrecut timpul mâncând gogoși, chipsuri, urmărind reality-show-uri și căutând OZN-uri pe fereastra dormitorului.

„După trei ani de retragere mi-am dat seama că nu mai aveam niciun scop. Atunci am simțit că mi se transformă creierul în brânză elvețiană și am avut un moment în care mi-am spus: «Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie»”, a declarat Robbie Williams.

Robbie Williams: „M-am retras, dar nu am spus nimănui”

Artistul a recunoscut că, în realitate, nici măcar el nu considera că este o retragere definitivă.

„M-am retras, dar nu am spus nimănui, pentru că știam că nu este o retragere adevărată”, a explicat acesta.

Ulterior, Robbie Williams a revenit în muzică, reunindu-se cu Take That pentru albumul Progress, lansat în 2010, după care și-a reluat și cariera solo.

În ultimii ani, cântărețul a vorbit deschis despre problemele cu alcoolul, consumul de substanțe, depresia și alte dependențe, spunând în trecut că soția sa, Ayda Field, a avut un rol esențial în revenirea sa.

În prezent, Robbie Williams se află în turneul mondial BRITPOP World Tour, iar recent viața sa a fost prezentată și în filmul Better Man.

CITEȘTE ȘI:

Imaginile cu Robbie Williams de la finala Cupei Mondiale au devenit virale. Ce i-ar fi căzut pe microfon, de fapt

Donald Trump, apariție surpriză la finala Cupei Mondiale! Toate privirile s-au îndreptat spre liderul american

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
William Shatner, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Actorul din „Star Trek” și fiica sa au primit aceleași vești crunte la câteva luni distanță
Showbiz internațional
William Shatner, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Actorul din „Star Trek” și fiica sa au primit aceleași…
A fost stabilită cauza morții actriței Kaylee Hottle. Vedeta din „Godzilla vs. Kong” avea doar 18 ani
Showbiz internațional
A fost stabilită cauza morții actriței Kaylee Hottle. Vedeta din „Godzilla vs. Kong” avea doar 18 ani
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de euro pentru că încalcă regulile de concurență. Gândul a documentat poziția dominantă a Google și a alertat autoritățile
Gandul.ro
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
Imagini neobișnuite în SUA. Un urs care s-a cățărat pe un stâlp de electricitate a devenit viral pe internet
Adevarul
Imagini neobișnuite în SUA. Un urs care s-a cățărat pe un stâlp de...
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
Digi24
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Mediafax
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
Click.ro
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold,...
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret DOCUMENT
Digi 24
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de euro pentru că încalcă regulile de concurență. Gândul a documentat poziția dominantă a Google și a alertat autoritățile
Gandul.ro
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna ...
După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna în gât!”
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ...
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ore după inaugurare
Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică
Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică
Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui ...
Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui Dani Boy
Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Adela Mărculescu
Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Adela Mărculescu
El este concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul. Mesajul transmis de Lucian ...
El este concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul. Mesajul transmis de Lucian Popa: ”A scăpat cu viață”
Vezi toate știrile