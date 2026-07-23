Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie”

Robbie Williams a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, mărturisind că retragerea din activitate i-a provocat o adevărată criză existențială. Artistul britanic spune că, după câțiva ani petrecuți departe de scenă, a ajuns să înțeleagă de ce unii oameni mor la scurt timp după pensionare.

Potrivit Express, fostul membru Take That a făcut dezvăluirile într-un interviu acordat lui Andrew Gold, în cadrul podcastului Heretics.

Artistul s-a retras din lumina reflectoarelor în 2006, după ce s-a confruntat cu presiunea celebrității, atenția constantă a presei și probleme de sănătate mintală. Privind în urmă, Robbie Williams spune că perioada de „pensie” nu i-a priit deloc.

„Am avut o criză existențială. M-am retras, m-am așezat pe canapea, mi-am luat un caftan din cașmir din Maroc și mi-am lăsat barbă pentru că îl văzusem pe Paul McCartney făcând asta după despărțirea de The Beatles. El arăta foarte bine, eu arătam ca un criminal în serie”, a povestit artistul.

Acesta a spus că și-a petrecut timpul mâncând gogoși, chipsuri, urmărind reality-show-uri și căutând OZN-uri pe fereastra dormitorului.

„După trei ani de retragere mi-am dat seama că nu mai aveam niciun scop. Atunci am simțit că mi se transformă creierul în brânză elvețiană și am avut un moment în care mi-am spus: «Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie»”, a declarat Robbie Williams.

Robbie Williams: „M-am retras, dar nu am spus nimănui”

Artistul a recunoscut că, în realitate, nici măcar el nu considera că este o retragere definitivă.

„M-am retras, dar nu am spus nimănui, pentru că știam că nu este o retragere adevărată”, a explicat acesta.

Ulterior, Robbie Williams a revenit în muzică, reunindu-se cu Take That pentru albumul Progress, lansat în 2010, după care și-a reluat și cariera solo.

În ultimii ani, cântărețul a vorbit deschis despre problemele cu alcoolul, consumul de substanțe, depresia și alte dependențe, spunând în trecut că soția sa, Ayda Field, a avut un rol esențial în revenirea sa.

În prezent, Robbie Williams se află în turneul mondial BRITPOP World Tour, iar recent viața sa a fost prezentată și în filmul Better Man.

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